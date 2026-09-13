Zamora, Racing de Ferrol, Deportivo Fabril, Cacereño y Lugo se impusieron en la jornada 3 de la Primera Federación (grupo 1), disputada el domingo 13 de septiembre de 2026. Ninguno de los encuentros incluyó a un equipo de Ceuta.
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Marcadores de la jornada 3
- Arenas Getxo 1 – 2 Zamora
- Racing de Ferrol 3 – 2 Real Unión
- Deportivo Fabril 2 – 1 Ponferradina
- Cacereño 1 – 0 Cultural Leonesa
- Lugo 1 – 0 CD Coria
Goleadores (con minuto)
- Arenas Getxo 1 – 2 Zamora: I. Yurrieta Incera 2′, M. Costa 4′ (Zamora) y R. Torres Manzanares 16′ (Arenas Getxo).
- Racing de Ferrol 3 – 2 Real Unión: R. Alcaina 55′, R. Arroyo 70′ y Miguel 88′ (Racing de Ferrol); A. Mateo 90′ y A. Galarza 90+7′ (Real Unión).
- Deportivo Fabril 2 – 1 Ponferradina: A. Molina 35′ (Ponferradina); A. Guerrero 61′ (p.) y 74′ (Deportivo Fabril).
- Cacereño 1 – 0 Cultural Leonesa: O. Chit 67′ (Cacereño).
- Lugo 1 – 0 CD Coria: G. Berzal 90+3′ (Lugo).
Duelos destacados
Racing de Ferrol y Real Unión se resolvieron en los instantes finales. Racing marcó tres tantos en la segunda mitad y encarriló la victoria; Real Unión redujo distancias en el tiempo añadido, pero no logró el empate.
G. Berzal decidió el Lugo – CD Coria con un remate en el 90+3′.
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El Deportivo Fabril reaccionó tras el gol inicial de Ponferradina: A. Guerrero transformó un penalti y añadió un segundo tanto que dio la remontada al equipo filial.