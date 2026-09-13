Zamora, Racing de Ferrol, Deportivo Fabril, Cacereño y Lugo se impusieron en la jornada 3 de la Primera Federación (grupo 1), disputada el domingo 13 de septiembre de 2026. Ninguno de los encuentros incluyó a un equipo de Ceuta.

Lee tambien: Primera Federación (grupo 2), jornada 3: Huesca cae ante el Villarreal B

Marcadores de la jornada 3

Arenas Getxo 1 – 2 Zamora

Racing de Ferrol 3 – 2 Real Unión

Deportivo Fabril 2 – 1 Ponferradina

Cacereño 1 – 0 Cultural Leonesa

Lugo 1 – 0 CD Coria

Goleadores (con minuto)

Arenas Getxo 1 – 2 Zamora : I. Yurrieta Incera 2′, M. Costa 4′ (Zamora) y R. Torres Manzanares 16′ (Arenas Getxo).

: I. Yurrieta Incera 2′, M. Costa 4′ (Zamora) y R. Torres Manzanares 16′ (Arenas Getxo). Racing de Ferrol 3 – 2 Real Unión : R. Alcaina 55′, R. Arroyo 70′ y Miguel 88′ (Racing de Ferrol); A. Mateo 90′ y A. Galarza 90+7′ (Real Unión).

: R. Alcaina 55′, R. Arroyo 70′ y Miguel 88′ (Racing de Ferrol); A. Mateo 90′ y A. Galarza 90+7′ (Real Unión). Deportivo Fabril 2 – 1 Ponferradina : A. Molina 35′ (Ponferradina); A. Guerrero 61′ (p.) y 74′ (Deportivo Fabril).

: A. Molina 35′ (Ponferradina); A. Guerrero 61′ (p.) y 74′ (Deportivo Fabril). Cacereño 1 – 0 Cultural Leonesa : O. Chit 67′ (Cacereño).

: O. Chit 67′ (Cacereño). Lugo 1 – 0 CD Coria: G. Berzal 90+3′ (Lugo).

Duelos destacados

Racing de Ferrol y Real Unión se resolvieron en los instantes finales. Racing marcó tres tantos en la segunda mitad y encarriló la victoria; Real Unión redujo distancias en el tiempo añadido, pero no logró el empate.

G. Berzal decidió el Lugo – CD Coria con un remate en el 90+3′.

Lee tambien: Primera Federación (grupo 1), jornada 3: Bilbao Athletic gana en Pontevedra

El Deportivo Fabril reaccionó tras el gol inicial de Ponferradina: A. Guerrero transformó un penalti y añadió un segundo tanto que dio la remontada al equipo filial.

Te puede interesar