Sassuolo derrotó a la Juventus 3-2 en la jornada 4 de la Serie A, disputada el domingo 13 de septiembre de 2026. En los otros dos encuentros, Lecce remontó a Monza (3-2) y Napoli se impuso 1-0 al Bologna.

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Marcadores de la jornada 4

Lecce 3 – 2 Monza — Lecce: L. Coulibaly [3′], Tiago Gabriel [10′], L. Coulibaly [21′] | Monza: R. Mangas [20′], E. Zeballos [89′]

— Lecce: L. Coulibaly [3′], Tiago Gabriel [10′], L. Coulibaly [21′] | Monza: R. Mangas [20′], E. Zeballos [89′] Napoli 1 – 0 Bologna — Napoli: S. Lobotka [66′]

— Napoli: S. Lobotka [66′] Sassuolo 3 – 2 Juventus

Duelos destacados

Lecce vs. Monza: doblete de L. Coulibaly en una jornada con cinco goles

Coulibaly abrió el marcador en el minuto 3 y volvió a anotar en el 21, mientras que Tiago Gabriel firmó el otro tanto local en el 10. Monza recortó distancias con R. Mangas en el 20 y logró un gol tardío de E. Zeballos en el 89. El partido concluyó 3-2 a favor de Lecce tras una remontada local.

Napoli mantiene la mínima ante Bologna

El único gol del partido fue obra de S. Lobotka en el minuto 66, que decidió el 1-0 final.

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Sassuolo supera a Juventus

El partido entre Sassuolo y Juventus terminó 3-2, con cinco goles en total. En las fuentes disponibles no se detallan los goleadores ni los minutos de ese encuentro.

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