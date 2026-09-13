Oviedo goleó 0-3 al Valladolid el domingo 13 de septiembre de 2026 en la jornada 5 de Segunda División.

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Marcadores de la jornada 5

Sporting de Gijón 0 – 1 Eldense (Eldense: Javi Martínez 76′)

(Eldense: Javi Martínez 76′) Valladolid 0 – 3 Oviedo (Oviedo: Carlos Dominguez 25′, Dani Calvo 53′, Pablo Saenz 56′)

(Oviedo: Carlos Dominguez 25′, Dani Calvo 53′, Pablo Saenz 56′) Mallorca 2 – 0 Sabadell (Mallorca: Adrian Fuentes 10′, Adrian Fuentes 24′)

(Mallorca: Adrian Fuentes 10′, Adrian Fuentes 24′) Tenerife 2 – 0 Leganés (Tenerife: Enric Gallego 25′ (p.), Enric Gallego 74′)

La jornada dejó varias actuaciones reseñables: Eldense ganó a domicilio en El Molinón con un tanto de Javi Martínez; Adrian Fuentes firmó un doblete para el Mallorca; y Enric Gallego marcó los dos goles del Tenerife, incluido un penalti. En el encuentro de Valladolid, los tantos de Carlos Dominguez, Dani Calvo y Pablo Saenz certificaron la victoria visitante. Ninguno de los equipos de esta jornada representa a Ceuta, por lo que los resultados no afectan directamente a clubes ceutíes.

Fuente: datos aportados para los partidos de la Segunda División correspondientes a la jornada 5 (domingo, 13 de septiembre de 2026).

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