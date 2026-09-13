Villarreal B venció 3-0 al Huesca el domingo 13 de septiembre de 2026, en la jornada 3 de Primera Federación (grupo 2).

Lee tambien: Primera Federación (grupo 1) | Jornada 3: resultados del 13 de septiembre

Marcadores de la jornada 3

Huesca 0 – 3 Villarreal B – Goles: J. Gaitan [35′], A. Arguigue Safsati [39′], A. Garcia [74′].

– Goles: [35′], [39′], [74′]. Juventud de Torremolinos 3 – 4 Real Zaragoza – Goles: J. Cuenca [35′ (p.p.)], D. Gonzalez [38′], J. Jardi [65′], Y. Saidu [81′] | Juventud de Torremolinos: Dioni [45+9′ (p.)], I. Laca [86′], R. Ajegun Perez [88′].

– Goles: [35′ (p.p.)], [38′], [65′], [81′] | Juventud de Torremolinos: [45+9′ (p.)], [86′], [88′]. Atlético Madrileño 4 – 0 Real Murcia – Goles: A. Santos [13′ (p.)], M. Cubo [45+10′], M. Cubo [52′], E. Alcaniz [59′].

Duelos destacados

En El Alcoraz, Villarreal B rompió el empate antes del descanso con los goles de J. Gaitan [35′] y A. Arguigue Safsati [39′]; A. Garcia cerró el marcador en el minuto 74, certificando el 0-3 final.

El duelo entre Juventud de Torremolinos y Real Zaragoza terminó 3-4 y fue el más abierto de la jornada. El tanto en propia puerta de J. Cuenca [35′] adelantó a Zaragoza, que amplió su ventaja con D. Gonzalez [38′] y selló la remontada parcial con J. Jardi [65′] y Y. Saidu [81′]. Juventud recortó con el penalti de Dioni [45+9′] y logró otros dos goles en la recta final con I. Laca [86′] y R. Ajegun Perez [88′], insuficientes para evitar la derrota por la mínima.

Lee tambien: Primera Federación (grupo 1), jornada 3: Bilbao Athletic gana en Pontevedra

Atlético Madrileño firmó una victoria contundente por 4-0 frente al Real Murcia. A. Santos abrió el marcador de penalti en el 13′, M. Cubo anotó antes del descanso [45+10′] y añadió otro tanto en el 52′; E. Alcaniz cerró la cuenta en el 59′.

Ninguno de estos partidos enfrentó a equipos ceutíes, por lo que la jornada no involucró a clubes de Ceuta.

Te puede interesar