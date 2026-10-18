El Real Madrid Castilla ganó al Antequera el domingo 18 de octubre en la jornada 8 de Primera Federación grupo 2. El Real Madrid Castilla remontó tras ir por detrás en el marcador. El partido tuvo una expulsión, la de I. Perez (Antequera).
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En los 10 partidos se han marcado 25 goles, con 6 victorias locales, 1 victoria a domicilio y 3 empates.
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Resultados de la jornada 8 de Primera Federación grupo 2
|Fecha
|Partido
|Resultado
|vie. 16/10
|Cartagena-Europa
|3-0
|vie. 16/10
|Alcorcón-Huesca
|1-1
|sáb. 17/10
|Águilas-Ibiza
|1-2
|sáb. 17/10
|Villarreal B-Teruel
|2-0
|sáb. 17/10
|Algeciras-Hércules
|2-0
|dom. 18/10
|Real Madrid Castilla-Antequera
|3-2
|dom. 18/10
|Gimnàstic-Atlético Madrileño
|2-1
|dom. 18/10
|Sant Andreu-Juventud de Torremolinos
|2-2
|dom. 18/10
|Real Jaén-Rayo Majadahonda
|1-0
|dom. 18/10
|Real Murcia-Real Zaragoza
|0-0
Con estos 10 resultados la jornada 8 queda completa.
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Goles, tarjetas y expulsiones
- Cartagena-Europa. Goles del Cartagena: P. De Blasis (12′), M. Moreno (52′ y 54′). Amarillas: 0 del Cartagena y 3 del Europa.
- Alcorcón-Huesca. Goles del Alcorcón: E. Aparicio (72′); del Huesca: D. Aurelio (65′ de penalti). Amarillas: 4 del Alcorcón y 4 del Huesca. Expulsados: M. Djetei (Huesca, 47′), A. Mayorga (Alcorcón, 61′).
- Águilas-Ibiza. Goles del Águilas: A. Sanchez (90+7′); del Ibiza: M. Justo (74′), J. Eslava (89′). Amarillas: 4 del Águilas y 1 del Ibiza.
- Villarreal B-Teruel. Goles del Villarreal B: D. Fofana (88′ y 90+8′). Amarillas: 3 del Villarreal B y 2 del Teruel.
- Algeciras-Hércules. Goles del Algeciras: R. Rubio (50′), J. Aviles (84′). Amarillas: 5 del Algeciras y 6 del Hércules. Expulsado: F. Sol (Hércules, 90+5′).
- Real Madrid Castilla-Antequera. Goles del Real Madrid Castilla: A. Carvajal (45′), A. Leiva (53′), A. Ciria (67′); del Antequera: J. Cestero Sancho (40′ en propia puerta), D. Ilahude (90+1′). Amarillas: 2 del Real Madrid Castilla y 4 del Antequera. Expulsado: I. Perez (Antequera, 57′).
- Gimnàstic-Atlético Madrileño. Goles del Gimnàstic: Joseda (14′), C. Segura (55′); del Atlético Madrileño: Koke (81′ de penalti). Amarillas: 4 del Gimnàstic y 2 del Atlético Madrileño.
- Sant Andreu-Juventud de Torremolinos. Goles del Sant Andreu: J. Tovar (43′), A. Bermejo (56′); del Juventud de Torremolinos: Dioni (53′), C. Rodriguez (88′ de penalti). Amarillas: 2 del Sant Andreu y 1 del Juventud de Torremolinos.
- Real Jaén-Rayo Majadahonda. Goles del Real Jaén: D. Serrano (32′). Amarillas: 3 del Real Jaén y 4 del Rayo Majadahonda.
- Real Murcia-Real Zaragoza. Sin goles. Amarillas: 2 del Real Murcia y 5 del Real Zaragoza. Expulsado: P. Ademo (Real Zaragoza, 82′).
Clasificación y próxima jornada
La clasificación de Primera Federación grupo 2 está en la web oficial de la RFEF. La jornada 9 se juega el fin de semana del 25 de octubre, según el calendario oficial; los horarios, en la web de resultados de la RFEF.
Fuente: resultados oficiales de la RFEF en rfef.es (provisionales hasta el cierre de cada acta); goles y tarjetas, API-Football.