El AD Ceuta perdió 1-2 ante el Real Oviedo en el Alfonso Murube este domingo, 18 de octubre, en la jornada 10 de LaLiga Hypermotion. Tras esta derrota, el equipo ceutí se queda con 5 puntos y es 21.º en la clasificación, en puestos de descenso.

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El equipo de José Juan Romero llegaba a esta jornada con 5 puntos en 9 partidos (1 victoria, 2 empates y 6 derrotas). En la jornada anterior perdió 1-2 ante el Sabadell en el Alfonso Murube. Enfrente, el Real Oviedo de Julián Calero.

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Así fue el partido

Samu Rodríguez adelantó al Real Oviedo en el minuto 23, a pase de David Jiménez (0-1). Al descanso se llegó con 0-1. Carlos Domínguez amplió la ventaja del Real Oviedo en el minuto 61 (0-2). Álex Camacho, que había entrado en el minuto 72, recortó distancias para el AD Ceuta en el minuto 83 (1-2). José Juan Romero hizo cuatro cambios: dio entrada a Carlos Redruello Nimo (minuto 46), Omar Sadik (minuto 72), Álex Camacho (minuto 72) y Abraham Bueno Espinosa (minuto 81).

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José Luis Guzmán Mansilla mostró siete tarjetas amarillas a jugadores: cuatro al AD Ceuta (Álex Petxarroman, Marino Illescas, Jordi Escobar y José Luis Zalazar Martínez) y tres al Real Oviedo (David Jiménez, Aritz Aldasoro y Carlos Domínguez). El entrenador del AD Ceuta, José Juan Romero, también vio la amarilla.

El AD Ceuta tuvo más el balón: el 52,6 % de la posesión, por el 47,4 % del Real Oviedo. El AD Ceuta remató 28 veces, 7 de ellas entre los tres palos, y el Real Oviedo, 17, con 9 a puerta. En córneres, 15 para el AD Ceuta y 2 para el Real Oviedo. El AD Ceuta cometió 14 faltas y el Real Oviedo, 20; en fueras de juego, 1 del AD Ceuta y 1 del Real Oviedo. Pedro López, portero del AD Ceuta, hizo siete paradas. Aarón Escandell, portero del Real Oviedo, hizo cinco paradas.

Ficha del partido

AD Ceuta: Pedro López, Carlos Hernández, José Matos, Álex Petxarroman, Albert Caparrós, José Luis Zalazar Martínez, Gabriel Okoro, Edgar Sevikyan, Marino Illescas, Kialy Abdoul Koné, Jordi Escobar. Entrenador: José Juan Romero.

Pedro López, Carlos Hernández, José Matos, Álex Petxarroman, Albert Caparrós, José Luis Zalazar Martínez, Gabriel Okoro, Edgar Sevikyan, Marino Illescas, Kialy Abdoul Koné, Jordi Escobar. Entrenador: José Juan Romero. Real Oviedo: Aarón Escandell, Dani Calvo, Samu Rodríguez, Carlos Domínguez, David Jiménez, Enzo Pérez, Youness Lachhab, Aritz Aldasoro, Mikel Goti, Víctor Mingo, Alberto Reina. Entrenador: Julián Calero.

Aarón Escandell, Dani Calvo, Samu Rodríguez, Carlos Domínguez, David Jiménez, Enzo Pérez, Youness Lachhab, Aritz Aldasoro, Mikel Goti, Víctor Mingo, Alberto Reina. Entrenador: Julián Calero. Goles: 0-1, Samu Rodríguez (23′); 0-2, Carlos Domínguez (61′); 1-2, Álex Camacho (83′).

0-1, Samu Rodríguez (23′); 0-2, Carlos Domínguez (61′); 1-2, Álex Camacho (83′). Árbitro: José Luis Guzmán Mansilla.

José Luis Guzmán Mansilla. Estadio: Alfonso Murube.

Clasificación

El balance del AD Ceuta tras 10 partidos es de 1 victoria, 2 empates y 7 derrotas, con 9 goles a favor y 22 en contra. La permanencia la marca el Andorra (18.º, 10 puntos): 5 puntos más que el AD Ceuta. La tabla aún puede moverse: dos equipos tienen un partido menos. Consulta la clasificación oficial de LaLiga Hypermotion.

Próximo partido

El próximo partido del AD Ceuta será a domicilio, ante el Cádiz, en el JP Financial Estadio, el domingo 25 de octubre a las 16:15, en la jornada 11 de LaLiga Hypermotion. Ficha del próximo partido en LaLiga.

Fuente: ficha oficial del partido, clasificación y calendario de LaLiga.

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