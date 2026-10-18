El Mérida ganó en el campo del Arenas de Getxo el domingo 18 de octubre en la jornada 8 de Primera Federación grupo 1. Es la victoria más amplia de la jornada. El partido tuvo una expulsión, la de H. Oleaga (Arenas de Getxo).
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En los 10 partidos se han marcado 25 goles, con 6 victorias locales, 1 victoria a domicilio y 3 empates.
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Resultados de la jornada 8 de Primera Federación grupo 1
|Fecha
|Partido
|Resultado
|sáb. 17/10
|Racing de Ferrol-Unionistas
|1-0
|sáb. 17/10
|Barakaldo-Mirandés
|2-0
|sáb. 17/10
|Lugo-Deportivo Fabril
|3-0
|sáb. 17/10
|Extremadura-Real Unión
|2-2
|sáb. 17/10
|Zamora-Ponferradina
|1-1
|dom. 18/10
|Arenas de Getxo-Mérida
|0-4
|dom. 18/10
|Coria-Bilbao Athletic
|2-1
|dom. 18/10
|Pontevedra-Cacereño
|1-0
|dom. 18/10
|Real Avilés-Ourense
|3-0
|dom. 18/10
|UD Logroñés-Cultural Leonesa
|1-1
Con estos 10 resultados la jornada 8 queda completa.
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Goles, tarjetas y expulsiones
- Racing de Ferrol-Unionistas. Goles del Racing de Ferrol: R. Arroyo (20′). Amarillas: 3 del Racing de Ferrol y 2 de Unionistas.
- Barakaldo-Mirandés. Goles del Barakaldo: A. Pena (8′), A. Troncho (57′). Amarillas: 5 del Barakaldo y 3 del Mirandés. Expulsado: A. Arambarri (Mirandés, 29′).
- Lugo-Deportivo Fabril. Goles del Lugo: Chiqui (40′), A. Godoy (77′), P. Haro (90+5′). Amarillas: 4 del Lugo y 4 del Deportivo Fabril.
- Extremadura-Real Unión. Goles del Extremadura: D. Espejo (65′), A. Gothler (80′); del Real Unión: A. Galarza (28′), E. Azkune (45′). Amarillas: 2 del Extremadura y 3 del Real Unión. Penalti fallado: U. Garcia (Real Unión, 53′).
- Zamora-Ponferradina. Goles del Zamora: J. Carbonell (50′); de la Ponferradina: Slavy (73′). Amarillas: 3 del Zamora y 3 de la Ponferradina.
- Arenas de Getxo-Mérida. Goles del Mérida: H. Carrillo (17′), Kone (19′ y 51′), R. Beneit (66′). Amarillas: 3 del Arenas de Getxo y 3 del Mérida. Expulsado: H. Oleaga (Arenas de Getxo, 46′). Penalti fallado: I. Telletxea (Arenas de Getxo, 73′).
- Coria-Bilbao Athletic. Goles del Coria: A. Lopez-Vadillo (47′), Trapero (63′); del Bilbao Athletic: E. Lete (28′). Amarillas: 5 del Coria y 2 del Bilbao Athletic.
- Pontevedra-Cacereño. Goles de Pontevedra: Y. Pino (11′ de penalti). Amarillas: 2 de Pontevedra y 7 del Cacereño. Expulsados: J. Artola (Cacereño, 90+5′), I. Martinez Munoz (Cacereño, 90+6′).
- Real Avilés-Ourense. Goles del Real Avilés: C. Montes (31′), A. Santamaria (73′), N. Poquet (85′). Amarillas: 1 del Real Avilés y 2 de Ourense.
- UD Logroñés-Cultural Leonesa. Goles del UD Logroñés: B. Rosas (90+5′); de la Cultural Leonesa: J. Delgado (53′). Amarillas: 2 del UD Logroñés y 5 de la Cultural Leonesa.
Clasificación y próxima jornada
La clasificación de Primera Federación grupo 1 está en la web oficial de la RFEF. La jornada 9 se juega el fin de semana del 25 de octubre, según el calendario oficial; los horarios, en la web de resultados de la RFEF.
Más resultados: resultados de la jornada 8 del grupo 2 de Primera Federación.
Fuente: resultados oficiales de la RFEF en rfef.es (provisionales hasta el cierre de cada acta); goles y tarjetas, API-Football.