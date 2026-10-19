MADRID — El Real Madrid firmó una sólida victoria por 4-1 ante el Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu, en un encuentro correspondiente a una nueva jornada de LaLiga EA Sports. El conjunto blanco supo sobreponerse a las dudas en su juego y cuajó un gran despliegue ofensivo que le permite enfilar con buenas sensaciones su próxima gran cita en el campeonato doméstico: el Clásico.

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Claves y desarrollo del encuentro

Destacados sobre el césped: El equipo dirigido por el banquillo local mostró una versión más dinámica y fluida en ataque. Jugadores como Arda Güler , autor de un brillante tanto desde fuera del área que abrió el marcador, y un estelar Kylian Mbappé —quien firmó un doblete— lideraron la ofensiva madridista.

El equipo dirigido por el banquillo local mostró una versión más dinámica y fluida en ataque. Jugadores como , autor de un brillante tanto desde fuera del área que abrió el marcador, y un estelar —quien firmó un doblete— lideraron la ofensiva madridista. Control y reacción nervionense: A pesar del dominio local y de los tantos encajados, el Sevilla de Luis García Plaza intentó reaccionar en el tramo final, encontrando premio parcial con un disparo ajustado de Manu Bueno que recortó distancias.

A pesar del dominio local y de los tantos encajados, el Sevilla de Luis García Plaza intentó reaccionar en el tramo final, encontrando premio parcial con un disparo ajustado de Manu Bueno que recortó distancias. Sentencia final: Lejos de complicarse el tramo decisivo del choque, el Real Madrid volvió a pisar el acelerador para asegurar los tres puntos con solvencia, cerrando el marcador con un contundente 4-1 que afianza sus aspiraciones en la parte alta de la tabla.

Un ensayo general con vistas a la cumbre

Con este triunfo balsámico y de Shekinah ofensiva, el conjunto madridista disipa temporalmente las dudas sobre su juego y centra ya toda su atención en preparar el trascendental duelo liguero que paralizará el campeonato en las próximas fechas.

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