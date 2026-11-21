Programación TV hoy, sábado 21 de noviembre: estos son los programas de esta noche en La 1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y laSexta, cadena a cadena y con su hora de emisión.
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La 1
- 20:55 Telediario 2
- 21:25 Teledeporte 2
- 21:30 Informe semanal
- 22:00 Malas lenguas noche
La 2
- 20:10 Soltera y madre en la vida
- 21:30 Malas lenguas Noche
- 22:00 La amiga estupenda
- 22:55 La amiga estupenda
- 00:25 Documentos TV
- 01:15 Brooke Shields, una hermosa criatura
Antena 3
- 21:00 A3 Noticias Fin de Semana
- 21:45 Deportes 2
- 21:55 Al detalle
- 22:00 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 22:10 La ruleta de la suerte noche
- 23:42 La ruleta de la suerte noche
- 01:14 La ruleta de la suerte noche
Cuatro
- 20:00 Noticias cuatro
- 20:50 Eldesmarque cuatro
- 21:05 El tiempo
- 21:15 Lo sabe, no lo sabe
- 22:00 Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes
Telecinco
- 21:00 Informativos telecinco
- 21:35 Eldesmarque telecinco
- 21:45 El tiempo
- 22:00 The Equalizer: El protector
laSexta
- 20:00 laSexta noticias fin de semana
- 21:00 laSexta deportes
- 21:10 laSexta Meteo
- 21:15 Las claves de xplica
- 21:35 laSexta Xplica!
Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.
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