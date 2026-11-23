El santoral católico celebra hoy, 23 de noviembre, a San Anfiloquio de Iconio, obispo de esta ciudad de Asia Menor durante el siglo IV. Defendió la doctrina cristiana frente a diversas herejías y mantuvo una estrecha relación con san Basilio de Cesarea y san Gregorio Nacianceno.

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Este lunes, la Iglesia recuerda también a otros santos y beatos de distintas épocas y lugares. Entre ellos figuran San Clemente I, papa de Roma, y el beato Miguel Agustín Pro, sacerdote jesuita mexicano.

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San Anfiloquio de Iconio

San Anfiloquio fue obispo de Iconio, en Asia Menor, durante el siglo IV. Su vida se sitúa en una época de debates sobre la doctrina cristiana, en los que defendió la enseñanza de la Iglesia frente a diversas herejías.

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Su trayectoria estuvo ligada a la de san Basilio de Cesarea y san Gregorio Nacianceno, con quienes mantuvo una relación estrecha. Ambos son figuras destacadas del cristianismo del siglo IV.

La conmemoración de San Anfiloquio recuerda su labor como obispo y su defensa de la doctrina cristiana. Su nombre permanece vinculado a Iconio, la ciudad en la que ejerció su ministerio episcopal.

Otros santos que se celebran el 23 de noviembre

Santa Cecilia Yu So-sa : laica y mártir coreana, madre de familia, que permaneció fiel a su fe durante las persecuciones del siglo XIX.

: laica y mártir coreana, madre de familia, que permaneció fiel a su fe durante las persecuciones del siglo XIX. San Clemente I : papa de Roma a finales del siglo I, conocido por su carta a los cristianos de Corinto.

: papa de Roma a finales del siglo I, conocido por su carta a los cristianos de Corinto. San Clemente de Metz : considerado por la tradición el primer obispo de Metz y evangelizador de la región.

: considerado por la tradición el primer obispo de Metz y evangelizador de la región. San Columbano de Luxeuil : monje y misionero irlandés que fundó comunidades monásticas como las de Luxeuil y Bobbio.

: monje y misionero irlandés que fundó comunidades monásticas como las de Luxeuil y Bobbio. Santa Felicidad de Roma : viuda y mártir del siglo II que, según la tradición, alentó a sus siete hijos a permanecer firmes en la fe.

: viuda y mártir del siglo II que, según la tradición, alentó a sus siete hijos a permanecer firmes en la fe. San Gregorio de Agrigento : obispo de Agrigento, en Sicilia, durante el siglo VI, recordado por su formación teológica y su labor pastoral.

: obispo de Agrigento, en Sicilia, durante el siglo VI, recordado por su formación teológica y su labor pastoral. Santa Lucrecia de Mérida : virgen y mártir vinculada por la tradición cristiana hispana a la antigua ciudad de Mérida.

: virgen y mártir vinculada por la tradición cristiana hispana a la antigua ciudad de Mérida. Santa Mustiola : virgen y mártir de los primeros siglos del cristianismo, venerada especialmente en Chiusi, en la Toscana.

: virgen y mártir de los primeros siglos del cristianismo, venerada especialmente en Chiusi, en la Toscana. San Severino recluso : ermitaño venerado por su vida de oración, penitencia y retiro.

: ermitaño venerado por su vida de oración, penitencia y retiro. San Sisinio de Cícico : mártir cristiano de la Antigüedad vinculado a Cícico, en Asia Menor.

: mártir cristiano de la Antigüedad vinculado a Cícico, en Asia Menor. San Trudón de Sarquinium : presbítero y misionero del siglo VII que evangelizó Brabante y fundó una comunidad monástica.

: presbítero y misionero del siglo VII que evangelizó Brabante y fundó una comunidad monástica. Beata Margarita de Saboya : noble italiana que, tras enviudar, abrazó la vida religiosa dominicana y fundó un monasterio en Alba.

: noble italiana que, tras enviudar, abrazó la vida religiosa dominicana y fundó un monasterio en Alba. Beata María Cecilia Cendoya y Araquistain : religiosa española de la Orden de la Visitación de Santa María y mártir durante la guerra civil española.

: religiosa española de la Orden de la Visitación de Santa María y mártir durante la guerra civil española. Beato Miguel Agustín Pro: sacerdote jesuita mexicano que ejerció clandestinamente su ministerio y fue fusilado sin juicio en 1927.

San Anfiloquio y los obispos del siglo IV

La figura de San Anfiloquio está relacionada con dos obispos de su tiempo: san Basilio de Cesarea y san Gregorio Nacianceno. Su vínculo con ellos y su defensa de la doctrina cristiana sitúan su recuerdo en el contexto de los debates religiosos del siglo IV.

Fuente: santoral católico de la página del día en Wikipedia.

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