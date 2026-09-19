Aston Villa remontó y ganó 3-2 al Tottenham el sábado, 19 de septiembre de 2026, en la quinta jornada de la Premier League.

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Marcadores de la jornada

Tottenham 2 – 3 Aston Villa

Brighton 3 – 0 Arsenal

Everton 1 – 0 Ipswich

Newcastle 2 – 1 Hull City

Nottingham Forest 0 – 1 Coventry

Goleadores y momentos clave

Tottenham 2 – 3 Aston Villa. Aston Villa se impuso con goles de Johan Manzambi [45+4′], Nicolas Jackson [67′] y Emiliano Buendía [79′]. El tanto de Manzambi llegó en el tiempo añadido de la primera mitad y abrió la remontada local.

Tottenham apretó en los minutos finales y anotó por medio de Conor Gallagher [86′] y Jan Paul van Hecke [90+8′], pero no fue suficiente para cambiar el resultado final.

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Brighton 3 – 0 Arsenal. El conjunto local venció con dianas de Pascal Groß [31′], Charalampos Kostoulas [45′] y Chema Andrés [57′], y cerró el partido sin goles del Arsenal.

Everton 1 – 0 Ipswich. El único tanto llegó temprano, obra de Thierno Barry [11′]. Además, en Ipswich fue expulsado Abdul Fatawu Issahaku [67′], según el acta del encuentro.

El gol y la posterior tarjeta roja condicionaron el resto del partido y permitieron a Everton conservar la ventaja hasta el pitido final.

Newcastle 2 – 1 Hull City. Newcastle se adelantó pronto con Joe Willock [3′] y Lewis Hall [7′], y Hull City recortó con Mohamed Ali Cho [67′].

Según el acta, Yoane Wissa falló un penalti para Newcastle.

Nottingham Forest 0 – 1 Coventry. Coventry logró el único gol del encuentro y se llevó la victoria por 0-1 ante Nottingham Forest.

El marcador no sufrió más variaciones hasta el final, por lo que Coventry sumó los tres puntos.

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