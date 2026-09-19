Mallorca 1-0 Real Sociedad B; Sporting de Gijón 3-1 FC Andorra; Castellón 5-0 Tenerife; Eibar 2-1 Eldense; Girona 2-1 Cádiz. Con esos resultados se completó la jornada 6 de la Segunda División el sábado 19 de septiembre de 2026.

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Marcadores de la jornada 6

Real Sociedad B 0 – 1 Mallorca (Adrian Fuentes 81′)

(Adrian Fuentes 81′) FC Andorra 1 – 3 Sporting de Gijón (Aimar Duñabeitia 7′, Jordi Cano 48′, Antonio Manuel Casas Marin 66′, Nikita Iosifov 90+7′)

(Aimar Duñabeitia 7′, Jordi Cano 48′, Antonio Manuel Casas Marin 66′, Nikita Iosifov 90+7′) Castellón 5 – 0 Tenerife (Diego Barri 9′, Matías Orozco 24′, Ousmane Camara 29′, Pablo Santiago 62′, Ousmane Camara 77′)

(Diego Barri 9′, Matías Orozco 24′, Ousmane Camara 29′, Pablo Santiago 62′, Ousmane Camara 77′) Eldense 1 – 2 Eibar (Jon Magunazelaia 29′, Justin Smith 76′, Iván Gil 63′)

(Jon Magunazelaia 29′, Justin Smith 76′, Iván Gil 63′) Cádiz 1 – 2 Girona (Vladyslav Vanat 35′, Carles Pérez 44′, David López Silva 47′ (p.p.))

Duelos destacados

Castellón firmó la goleada de la jornada: venció 5-0 a Tenerife con goles de Diego Barri (9′), Matías Orozco (24′), Ousmane Camara (29′ y 77′) y Pablo Santiago (62′).

La victoria de Castellón incluyó un doblete de Ousmane Camara, con los tantos repartidos entre la primera mitad y la recta final del partido, según refleja el acta.

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Mallorca se impuso 1-0 a Real Sociedad B gracias a un gol de Adrian Fuentes en el minuto 81′.

En el choque entre FC Andorra y Sporting de Gijón el acta recoge cuatro anotadores: Aimar Duñabeitia (7′), Jordi Cano (48′), Antonio Manuel Casas Marin (66′) y Nikita Iosifov (90+7′); el resultado final fue 1-3 a favor del Sporting, con un tanto en el tiempo de prolongación que cerró el marcador.

Eibar ganó 2-1 a Eldense y Girona superó 2-1 a Cádiz, con los goles y minutos ya detallados en el listado anterior.

Fuente: datos de goleadores y minutos aportados para los partidos correspondientes a la Segunda División, jornada 6, del sábado 19 de septiembre de 2026.

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