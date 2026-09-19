Mallorca 1-0 Real Sociedad B; Sporting de Gijón 3-1 FC Andorra; Castellón 5-0 Tenerife; Eibar 2-1 Eldense; Girona 2-1 Cádiz. Con esos resultados se completó la jornada 6 de la Segunda División el sábado 19 de septiembre de 2026.
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Marcadores de la jornada 6
- Real Sociedad B 0 – 1 Mallorca (Adrian Fuentes 81′)
- FC Andorra 1 – 3 Sporting de Gijón (Aimar Duñabeitia 7′, Jordi Cano 48′, Antonio Manuel Casas Marin 66′, Nikita Iosifov 90+7′)
- Castellón 5 – 0 Tenerife (Diego Barri 9′, Matías Orozco 24′, Ousmane Camara 29′, Pablo Santiago 62′, Ousmane Camara 77′)
- Eldense 1 – 2 Eibar (Jon Magunazelaia 29′, Justin Smith 76′, Iván Gil 63′)
- Cádiz 1 – 2 Girona (Vladyslav Vanat 35′, Carles Pérez 44′, David López Silva 47′ (p.p.))
Duelos destacados
Castellón firmó la goleada de la jornada: venció 5-0 a Tenerife con goles de Diego Barri (9′), Matías Orozco (24′), Ousmane Camara (29′ y 77′) y Pablo Santiago (62′).
La victoria de Castellón incluyó un doblete de Ousmane Camara, con los tantos repartidos entre la primera mitad y la recta final del partido, según refleja el acta.
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Mallorca se impuso 1-0 a Real Sociedad B gracias a un gol de Adrian Fuentes en el minuto 81′.
En el choque entre FC Andorra y Sporting de Gijón el acta recoge cuatro anotadores: Aimar Duñabeitia (7′), Jordi Cano (48′), Antonio Manuel Casas Marin (66′) y Nikita Iosifov (90+7′); el resultado final fue 1-3 a favor del Sporting, con un tanto en el tiempo de prolongación que cerró el marcador.
Eibar ganó 2-1 a Eldense y Girona superó 2-1 a Cádiz, con los goles y minutos ya detallados en el listado anterior.
Fuente: datos de goleadores y minutos aportados para los partidos correspondientes a la Segunda División, jornada 6, del sábado 19 de septiembre de 2026.