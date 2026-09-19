La jornada 5 de la Serie A se disputó el sábado 19 de septiembre de 2026 y dejó dos empates y dos victorias: AS Roma 2-2 Inter de Milán, Bologna 1-1 Torino, Udinese 0-1 Cagliari y Venezia 0-2 Lazio.

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El encuentro más movido fue el derbi de Roma, con cuatro goles en total y reparto de puntos.

Marcadores de la jornada

Bologna 1 – 1 Torino [Bologna: F. Bernardeschi 14′ | Torino: S. Kulenovic 77′]

[Bologna: F. Bernardeschi 14′ | Torino: S. Kulenovic 77′] Udinese 0 – 1 Cagliari [Cagliari: D. Maldini 54′]

[Cagliari: D. Maldini 54′] AS Roma 2 – 2 Inter de Milán [AS Roma: M. Kone 6′, 37′ | Inter de Milán: L. Martinez 46′, 79′]

[AS Roma: M. Kone 6′, 37′ | Inter de Milán: L. Martinez 46′, 79′] Venezia 0 – 2 Lazio [Lazio: M. Zaccagni 51′ (p.), T. Noslin 60′; penaltis fallados: J. Yeboah (Venezia)]

Partidos más destacados

AS Roma 2 – 2 Inter de Milán

M. Kone adelantó a la Roma con un doblete en el 6′ y el 37′. Inter respondió tras el descanso con L. Martinez, que empató en el 46′ y rubricó la igualada en el 79′.

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Bologna 1 – 1 Torino

F. Bernardeschi puso por delante al Bologna en el 14′. S. Kulenovic igualó en el 77′ y el partido terminó con reparto de puntos.

Udinese 0 – 1 Cagliari

El único tanto del choque lo anotó D. Maldini en el 54′, suficiente para la victoria visitante.

Venezia 0 – 2 Lazio

M. Zaccagni transformó un penalti en el 51′ y T. Noslin amplió la ventaja en el 60′. En el encuentro, J. Yeboah (Venezia) falló un penalti.

La jornada mantiene la atención de los aficionados ceutíes que siguen la Serie A desde la ciudad mediante la programación deportiva habitual.

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