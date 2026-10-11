La jornada 7 de Primera Federación (grupo 2), disputada el domingo, 11 de octubre de 2026, dejó cuatro partidos con empates parciales y goles decisivos en distintos tramos del encuentro.

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Marcadores de la jornada 7

Antequera 1 – 1 FC Cartagena : A. Gene 45′ | N. Martinez 73′

: A. Gene 45′ | N. Martinez 73′ Europa 2 – 1 Algeciras : O. Castro 4′ | K. Noureddine 16′, A. Cano 46′

: O. Castro 4′ | K. Noureddine 16′, A. Cano 46′ Rayo Majadahonda 0 – 1 Real Murcia : D. Bosilj 7′ (p.); expulsados: I. Ramos (Rayo Majadahonda, 48′)

: D. Bosilj 7′ (p.); expulsados: I. Ramos (Rayo Majadahonda, 48′) Atlético Madrileño 4 – 4 Real Zaragoza: I. Kamate 8′, M. Domenech 56′, M. Gil Rodriguez 76′, D. Munoz 88′ | E. D. Espiau Hernandez 24′, Rubo 68′, Rubo 90+9′, J. Jardi 90+12′ (p.); penaltis fallados: Jamelli (Real Zaragoza)

Duelos más destacados

Atlético Madrileño y Real Zaragoza firmaron un 4-4 con alternativas en el marcador. Atlético Madrileño se adelantó con I. Kamate (8′) y amplió la renta con M. Domenech (56′), M. Gil Rodriguez (76′) y D. Munoz (88′).

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El Real Zaragoza respondió con el tanto de E. D. Espiau Hernandez (24′), los goles de Rubo (68′ y 90+9′) y el penal transformado por J. Jardi en el 90+12′. Jamelli falló un penalti para el Zaragoza.

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En Europa 2 – 1 Algeciras, O. Castro adelantó al Algeciras en el 4′ y Europa remontó con K. Noureddine (16′) y A. Cano (46′).

El Rayo Majadahonda cayó 0-1 ante el Real Murcia por el penal convertido por D. Bosilj en el 7′. En el 48′ fue expulsado I. Ramos (Rayo Majadahonda).

Antequera y FC Cartagena empataron 1-1: A. Gene marcó en el 45′ y N. Martinez igualó en el 73′.

Fuente: datos facilitados para la jornada 7 de Primera Federación (grupo 2).

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