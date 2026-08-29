Ponferradina derrotó 0-1 a UD Ourense el sábado, 29 de agosto de 2026, en la jornada 1 de la Primera División RFEF – Group 1.

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En los cuatro encuentros hubo marcadores ajustados: Ponferradina y Mérida AD lograron victorias por 1-0 —en Ourense y frente al Deportivo La Coruña II, respectivamente—; los empates se dieron en Arenas Getxo 1 – 1 Racing Ferrol y Zamora 1 – 1 Athletic Club II. Tras esta primera jornada, Ponferradina y Mérida AD suman 3 puntos; Arenas Getxo, Racing Ferrol, Zamora y Athletic Club II tienen 1 punto cada uno; UD Ourense y Deportivo La Coruña II quedan sin puntos. Ningún triunfo superó la diferencia de un gol, lo que deja la competición abierta desde la primera fecha.

Marcadores de la jornada 1 (Group 1)

UD Ourense 0 – 1 Ponferradina

Arenas Getxo 1 – 1 Racing Ferrol

Mérida AD 1 – 0 Deportivo La Coruña II

Zamora 1 – 1 Athletic Club II

Duelo destacado

Las dos victorias por 1-0 —de Ponferradina y Mérida AD— decidieron la jornada y dejaron al resto de equipos con la necesidad de mejorar en la próxima fecha.

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