LaLiga | Regular Season – Jornada 3 (29/08/2026)

Levante 5 – 2 Real Betis fue la nota más rotunda de la jornada del sábado 29 de agosto de 2026. En los otros dos encuentros, la Real Sociedad se impuso por la mínima al Espanyol y el Atlético ganó en Sevilla como visitante.

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Resultados de la jornada

Levante 5 – 2 Real Betis

Real Sociedad 2 – 1 Espanyol

Sevilla 1 – 3 Atletico Madrid

Duelo destacado

La goleada del Levante fue la más abultada de la jornada; el partido entre Real Sociedad y Espanyol fue el único que se decidió por un gol.

Con dos marcadores claros y un duelo ajustado en San Sebastián, la tercera jornada deja sensaciones dispares para los equipos que aspiraban a consolidarse en la parte alta de la tabla.

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