Segunda División | Regular Season – Jornada 3 (sábado, 29 de agosto de 2026)
Girona goleó 5-2 a Las Palmas, el resultado más abultado de la tercera jornada de Segunda División (sábado, 29 de agosto de 2026).
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Marcadores de la jornada
- Sabadell 1 – 0 Almería
- Albacete 0 – 1 Oviedo
- Leganés 1 – 0 Eldense
- Girona 5 – 2 Las Palmas
Resumen de lo más destacado
Las otras tres citas de la jornada se resolvieron por la mínima: Sabadell ganó 1-0 a Almería, Leganés hizo lo propio frente a Eldense y Oviedo se impuso 1-0 en Albacete.
Tres duelos decididos por un solo tanto evidencian partidos muy cerrados en defensa y estrategia; Girona rompió ese patrón con un encuentro abierto y siete goles en total. La jornada, celebrada el sábado 29 de agosto de 2026, incluyó únicamente estos cuatro enfrentamientos.
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