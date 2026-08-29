Segunda División | Regular Season – Jornada 3 (sábado, 29 de agosto de 2026)

Girona goleó 5-2 a Las Palmas, el resultado más abultado de la tercera jornada de Segunda División (sábado, 29 de agosto de 2026).

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Marcadores de la jornada

Sabadell 1 – 0 Almería

1 – 0 Albacete 0 – 1 Oviedo

0 – 1 Leganés 1 – 0 Eldense

1 – 0 Girona 5 – 2 Las Palmas

Resumen de lo más destacado

Las otras tres citas de la jornada se resolvieron por la mínima: Sabadell ganó 1-0 a Almería, Leganés hizo lo propio frente a Eldense y Oviedo se impuso 1-0 en Albacete.

Tres duelos decididos por un solo tanto evidencian partidos muy cerrados en defensa y estrategia; Girona rompió ese patrón con un encuentro abierto y siete goles en total. La jornada, celebrada el sábado 29 de agosto de 2026, incluyó únicamente estos cuatro enfrentamientos.

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