Primera División RFEF – Group 1 | Jornada 2 (sábado, 5 de septiembre de 2026)

Mirandés, Coria, Pontevedra y Real Unión se impusieron en la Jornada 2 (5 de septiembre de 2026) del Grupo 1 de la Primera División RFEF; CD Coria y Pontevedra firmaron las mayores diferencias con sendos 4-1.

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Marcadores de la jornada

Mirandés 2 – 0 UD Ourense

CD Coria 4 – 1 Barakaldo

Pontevedra 4 – 1 Arenas Getxo

Unionistas de Salamanca 2 – 4 Real Unión

Lo más destacado

Los 4-1 de CD Coria y de Pontevedra están entre los resultados más abultados de la jornada. Real Unión fue la única visita que sumó de tres al imponerse 4-2 en Salamanca. Mirandés completó la jornada con portería a cero frente a UD Ourense.

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