Serie A | Regular Season – Jornada 3 (sábado, 5 de septiembre de 2026)

Inter 3-2 Napoli fue el encuentro más abierto de la jornada 3 de la Serie A (sábado, 5 de septiembre de 2026).

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Resultados de la jornada

Fiorentina 1 – 2 Torino

Inter 3 – 2 Napoli

AS Roma 2 – 1 Atalanta

Las tres victorias llegaron por la mínima o con estrecho margen. Los marcadores reflejan eficacia ofensiva en momentos decisivos y cambios en la dinámica de los partidos que obligaron a los equipos a mantener la tensión hasta el final. Inter-Napoli, con cinco goles, fue el choque con más ocasiones convertidas, mientras que los otros dos duelos se resolvieron por detalles tácticos y acierto puntual. El resultado otorga a Torino confianza fuera de casa, refuerza a Roma en su estadio y mantiene al Inter en la pugna con Napoli.

La jornada deja la sensación de una liga competitiva donde los pequeños errores se pagan caro.

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