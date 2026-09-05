Premier League | Jornada 3 | Sábado, 5 de septiembre de 2026

Manchester City venció 1-0 a Coventry en la Jornada 3 de la Premier League, disputada el sábado 5 de septiembre de 2026; Crystal Palace se impuso 3-2 a Fulham en el duelo más abierto.

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Resultados

Newcastle 2 – 2 Bournemouth

Brentford 1 – 1 Sunderland

Brighton 1 – 1 Leeds

Fulham 2 – 3 Crystal Palace

Manchester City 1 – 0 Coventry

Nottingham Forest 0 – 0 Tottenham

Hull City 0 – 0 Aston Villa

Cinco empates en siete encuentros confirman la dificultad de ruptura en esta jornada: los empates 2-2 y 1-1 (Newcastle, Brentford y Brighton) y los 0-0 (Nottingham y Hull) contrastan con los choques resueltos por City y Palace.

Crystal Palace ofreció un partido de ida y vuelta contra Fulham que terminó 3-2 y volvió a dejar buenas sensaciones ofensivas para los londinenses. Manchester City, por su parte, sumó tres puntos con un marcador corto que mantiene su ritmo sin resolver definitivamente la crisis de gol que a veces le acompaña en encuentros igualados.

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