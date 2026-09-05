Resultados de la Segunda División (Jornada 4) – sábado, 5 de septiembre de 2026

AD Ceuta FC cayó 0-2 frente al Celta de Vigo II en el Estadio Alfonso Murube este sábado, 5 de septiembre de 2026, en la jornada 4 de Segunda División.

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La jornada incluyó cinco partidos con resultados repartidos entre empates y victorias visitantes. En Donostia, Real Sociedad II y Tenerife empataron 1-1. Girona se impuso 0-2 en su visita al Sporting Gijon, mientras que Valladolid ganó 1-0 a FC Andorra. El choque entre Eldense y Mallorca terminó 0-0, dejando los puntos divididos.

Marcadores de los cinco partidos

Real Sociedad II 1 – 1 Tenerife

1 – 1 Sporting Gijon 0 – 2 Girona

0 – 2 AD Ceuta FC 0 – 2 Celta de Vigo II

0 – 2 Valladolid 1 – 0 FC Andorra

1 – 0 Eldense 0 – 0 Mallorca

Duelos más destacados

El empate 1-1 en Donostia y la victoria visitante del Girona en Gijón (0-2) fueron los resultados más llamativos de la jornada.

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