Resultados de la Primera División RFEF – Group 2 | Jornada 1 (sábado, 29 de agosto de 2026)

FC Cartagena venció 3-1 al Algeciras en la jornada inaugural del Grupo 2 de la Primera RFEF, disputada el sábado 29 de agosto de 2026.

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La primera fecha dejó tres partidos resueltos por la mínima: Huesca 1-0 Sant Andreu, Rayo Majadahonda 1-2 Villarreal II y Hércules 1-2 Real Murcia. Cartagena fue la excepción y consiguió la única victoria con dos goles de diferencia. En global, las victorias visitantes (Cartagena, Villarreal II y Real Murcia) marcaron la jornada, mientras que Huesca sumó los tres puntos en casa en un duelo igualado. Estas señales iniciales dan pistas sobre la competitividad del grupo de cara a las próximas jornadas.

Tres victorias foráneas y una local resumen una apertura de temporada competitiva.

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Marcadores de la jornada

Algeciras 1 – 3 FC Cartagena

Huesca 1 – 0 Sant Andreu

Rayo Majadahonda 1 – 2 Villarreal II

Hércules 1 – 2 Real Murcia

Lo más destacado

La única renta de dos goles correspondió al Cartagena; el resto de partidos se decidieron por la mínima, un síntoma de equilibrio en el Grupo 2.

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