Resultados de LaLiga en la jornada 4 (sábado, 5 de septiembre de 2026)

Athletic Club derrotó al Atlético de Madrid 3-0 en la jornada 4 de LaLiga, disputada el sábado 5 de septiembre de 2026.

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El Rayo Vallecano remontó para vencer 3-2 al Racing de Santander tras un intercambio de goles que se decidió en la segunda mitad. El Deportivo La Coruña firmó un 3-2 frente al Villarreal en un partido de ida y vuelta; ambos duelos ofrecieron alternativas en el marcador y se resolvieron en los instantes finales.

Marcadores de la jornada

Athletic Club 3 – 0 Atletico Madrid

3 – 0 Rayo Vallecano 3 – 2 Racing Santander

3 – 2 Villarreal 2 – 3 Deportivo La Coruna

Solo tres encuentros estaban programados para esta jornada de la Regular Season.

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