La Primera Federación (grupo 1) jugó la jornada 7 el sábado 10 de octubre de 2026; cinco partidos dejaron goles, penaltis y expulsiones.

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Marcadores de la jornada 7

Deportivo Fabril 0 – 1 Racing de Ferrol

Cacereño 1 – 1 Unionistas de Salamanca

UD Ourense 1 – 0 Barakaldo

CD Coria 2 – 4 Extremadura 1924

Mirandés 1 – 1 Zamora

Goleadores y hechos reseñados

Deportivo Fabril 0 – 1 Racing de Ferrol : U. Ropero [44′] . Expulsado A. Ramon (Racing de Ferrol, [66′] ).

: U. Ropero . Expulsado A. Ramon (Racing de Ferrol, ). Cacereño 1 – 1 Unionistas de Salamanca : O. Chit [29′] (Cacereño) y A. Casas [45+1′] (Unionistas de Salamanca). Penaltis fallados: I. Tellechea (Cacereño).

: O. Chit (Cacereño) y A. Casas (Unionistas de Salamanca). Penaltis fallados: I. Tellechea (Cacereño). UD Ourense 1 – 0 Barakaldo : S. Baldrich [53′] (UD Ourense).

: S. Baldrich (UD Ourense). CD Coria 2 – 4 Extremadura 1924 : D. Espejo [16′] (p.p.) y B. Nunez [40′] (CD Coria). I. Burgos [49′] , Kike [55′] , Kike [74′] y D. Espejo [80′] (Extremadura 1924). Penaltis fallados: I. Ramos (CD Coria).

: D. Espejo (p.p.) y B. Nunez (CD Coria). I. Burgos , Kike , Kike y D. Espejo (Extremadura 1924). Penaltis fallados: I. Ramos (CD Coria). Mirandés 1 – 1 Zamora: sin goleadores ni minutos detallados en la información facilitada.

Duelos destacados

El CD Coria 2 – 4 Extremadura 1924 fue el encuentro con más goles de la jornada. Extremadura remontó gracias a los tantos de I. Burgos [49′], y a la doble aportación de Kike ([55′] y [74′]), además del gol de D. Espejo en [80′]. Coria marcó por medio de un autogol de D. Espejo ([16′], p.p.) y de B. Nunez ([40′]).

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En Deportivo Fabril 0 – 1 Racing de Ferrol el único tanto fue obra de U. Ropero ([44′]) y el partido tuvo la expulsión de A. Ramon ([66′]).

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El empate Cacereño 1 – 1 Unionistas de Salamanca incluyó un penalti fallado por I. Tellechea (Cacereño); O. Chit adelantó a Cacereño ([29′]) y A. Casas igualó para Unionistas en el descuento ([45+1′]).

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