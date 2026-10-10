La Primera Federación (grupo 1) jugó la jornada 7 el sábado 10 de octubre de 2026; cinco partidos dejaron goles, penaltis y expulsiones.
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Marcadores de la jornada 7
- Deportivo Fabril 0 – 1 Racing de Ferrol
- Cacereño 1 – 1 Unionistas de Salamanca
- UD Ourense 1 – 0 Barakaldo
- CD Coria 2 – 4 Extremadura 1924
- Mirandés 1 – 1 Zamora
Goleadores y hechos reseñados
- Deportivo Fabril 0 – 1 Racing de Ferrol: U. Ropero [44′]. Expulsado A. Ramon (Racing de Ferrol, [66′]).
- Cacereño 1 – 1 Unionistas de Salamanca: O. Chit [29′] (Cacereño) y A. Casas [45+1′] (Unionistas de Salamanca). Penaltis fallados: I. Tellechea (Cacereño).
- UD Ourense 1 – 0 Barakaldo: S. Baldrich [53′] (UD Ourense).
- CD Coria 2 – 4 Extremadura 1924: D. Espejo [16′] (p.p.) y B. Nunez [40′] (CD Coria). I. Burgos [49′], Kike [55′], Kike [74′] y D. Espejo [80′] (Extremadura 1924). Penaltis fallados: I. Ramos (CD Coria).
- Mirandés 1 – 1 Zamora: sin goleadores ni minutos detallados en la información facilitada.
Duelos destacados
El CD Coria 2 – 4 Extremadura 1924 fue el encuentro con más goles de la jornada. Extremadura remontó gracias a los tantos de I. Burgos [49′], y a la doble aportación de Kike ([55′] y [74′]), además del gol de D. Espejo en [80′]. Coria marcó por medio de un autogol de D. Espejo ([16′], p.p.) y de B. Nunez ([40′]).
En Deportivo Fabril 0 – 1 Racing de Ferrol el único tanto fue obra de U. Ropero ([44′]) y el partido tuvo la expulsión de A. Ramon ([66′]).
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El empate Cacereño 1 – 1 Unionistas de Salamanca incluyó un penalti fallado por I. Tellechea (Cacereño); O. Chit adelantó a Cacereño ([29′]) y A. Casas igualó para Unionistas en el descuento ([45+1′]).