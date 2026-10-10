La jornada 7 de la Primera Federación (grupo 2), disputada el sábado 10 de octubre de 2026, dejó tres empates y una victoria local.

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Marcadores de la jornada 7

Águilas 2 – 2 Huesca : Huesca, Y. Kembo [44'], C. Herrera [65']; Águilas, G. Serrano Iranzo [45+12'], M. Abenza [90+4'].

: Huesca, [44'], [65']; Águilas, [45+12'], [90+4']. Juventud de Torremolinos 2 – 2 Gimnàstic : Gimnàstic, Eugeni [27'], B. Sanchez [89']; Juventud de Torremolinos, C. Rodriguez [78'], M. Barboza [90+4'].

: Gimnàstic, [27'], [89']; Juventud de Torremolinos, [78'], [90+4']. Teruel 1 – 0 Alcorcón : Teruel, J. de Diego [42'].

: Teruel, [42']. Real Jaén 3 – 3 Villarreal B: Villarreal B, A. Garcia [4'], A. Garcia [61'], A. Arguigue Safsati [83']; Real Jaén, M. Siverio [14' (p.)], M. Keita [70'], M. Siverio [90+1' (p.)].

Partidos destacados

Real Jaén 3 – 3 Villarreal B fue el encuentro más abierto. Villarreal B se adelantó con A. Garcia [4'] y marcó de nuevo [61']; Real Jaén reaccionó con M. Siverio [14' (p.)] y M. Keita [70']. A. Arguigue Safsati [83'] situó otra vez por delante a Villarreal B y el empate definitivo llegó en el descuento por M. Siverio [90+1' (p.)].

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Águilas 2 – 2 Huesca tuvo goles en momentos determinantes: Y. Kembo [44'] y C. Herrera [65'] adelantaron a Huesca; G. Serrano Iranzo [45+12'] recortó antes del descanso y M. Abenza [90+4'] firmó el 2-2.

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Juventud de Torremolinos 2 – 2 Gimnàstic acabó igualado tras la ventaja inicial de Gimnàstic con Eugeni [27'] y el gol de B. Sanchez [89']; respondieron C. Rodriguez [78'] y M. Barboza [90+4'].

Teruel 1 – 0 Alcorcón se decidió con el gol de J. de Diego [42'], que dio la victoria al equipo local.

Fuente: resultados aportados para la Primera Federación (grupo 2), jornada 7 (sábado, 10 de octubre de 2026).

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