Ibiza 1 – 1 Real Madrid Castilla fue el único partido de la jornada 7 de la Primera Federación (grupo 2), disputado el viernes, 9 de octubre de 2026.

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Marcadores de la jornada 7

Ibiza 1 – 1 Real Madrid Castilla (P. Ortiz 13′ | A. Carvajal 79′)

Duelos destacados

El Ibiza se adelantó con P. Ortiz en el 13′. El filial blanco igualó en el 79′ por medio de A. Carvajal. El empate dejó un punto para cada equipo en la única cita de la jornada.

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