La jornada 9 de la Segunda División, disputada el domingo 11 de octubre de 2026, dejó nueve goles en cuatro partidos; el Sporting de Gijón venció 0-1 en Cádiz.

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Marcadores de la jornada 9

FC Andorra 1 – 0 Castellón — FC Andorra: Moró Sidibe [13′]

— FC Andorra: Moró Sidibe [13′] Almería 3 – 0 Leganés — Almería: Miguel De La Fuente [52′], Miguel De La Fuente [57′], Daijiro Chirino [61′]

— Almería: Miguel De La Fuente [52′], Miguel De La Fuente [57′], Daijiro Chirino [61′] Mallorca 3 – 1 Las Palmas — Mallorca: Pablo Torre [27′], Alex Sala [53′], Adrian Fuentes [82′] | Las Palmas: Iván Jaime [73′]

— Mallorca: Pablo Torre [27′], Alex Sala [53′], Adrian Fuentes [82′] | Las Palmas: Iván Jaime [73′] Cádiz 0 – 1 Sporting de Gijón — Sporting de Gijón: Pablo García [87′]

Duelos destacados

Almería-Leganés: doblete de Miguel De La Fuente

Almería se impuso 3-0 a Leganés. Miguel De La Fuente anotó dos goles y Daijiro Chirino completó la victoria local.

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Mallorca-Las Palmas: control del Mallorca y reacción de Las Palmas

Mallorca ganó 3-1 ante Las Palmas con goles de Pablo Torre, Alex Sala y Adrián Fuentes. Iván Jaime redujo distancias para Las Palmas sin que bastara para evitar la derrota.

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FC Andorra-Castellón: Moró Sidibe decide

FC Andorra venció 1-0 a Castellón gracias a un tanto de Moró Sidibe en la primera mitad, suficiente para sumar los tres puntos.

Cádiz-Sporting de Gijón: gol visitante en la recta final

Sporting de Gijón ganó 0-1 en Cádiz con un gol de Pablo García en el minuto 87, que decidió el encuentro.

Fuentes: datos facilitados sobre los marcadores y goleadores de la jornada 9 de Segunda División (domingo, 11 de octubre de 2026).

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