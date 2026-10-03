El Croacia – España se juega el martes 6 de octubre a las 20:45 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.
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- Partido: Croacia – España
- Competición: Liga de Naciones, jornada 4
- Fecha: martes 6 de octubre
- Hora: 20:45 (hora peninsular)
- Canal de TV: Pendiente de confirmar
Croacia y España se enfrentarán en la jornada 4 de la Liga de Naciones. Este encuentro promete ser un duelo emocionante entre dos selecciones que buscan consolidar su posición en el torneo. Ambos equipos han mostrado un gran nivel en sus partidos anteriores, lo que añade un extra de expectación a este choque. La cita se presenta como una oportunidad clave para que ambos conjuntos demuestren su calidad y aspiren a avanzar en la competición.
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