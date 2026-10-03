El Ceuta 6 de Junio cayó 1-2 ante la Lebrijana en la eliminatoria de 1/128 de la Copa del Rey, disputada el sábado 3 de octubre de 2026.

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Marcadores de la jornada 1/128-finals

Baztán 1 – 2 Atletico Calatayud

Ceuta 6 de Junio 1 – 2 Lebrijana

Tedeón 2 – 5 Anaitasuna

La derrota del Ceuta 6 de Junio elimina al club de esta fase de la Copa del Rey, según los resultados oficiales de la competición.

Goleadores y duelos destacados

Baztán 1 – 2 Atletico Calatayud

Atletico Calatayud se impuso 2-1 con goles de J. Vinuesa (1′) y M. Martinez (20′). Baztán recortó diferencias por medio de I. Zoco (11′).

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Ceuta 6 de Junio 1 – 2 Lebrijana

Lebrijana venció 2-1 gracias al tanto de J. Santos Marin (14′) y a otro gol en el minuto 38′. El Ceuta 6 de Junio redujo la diferencia con un gol de M. Boumedian Ahmed (70′).

Tedeón 2 – 5 Anaitasuna

Anaitasuna alcanzó una victoria amplia, 5-2, con dianas de Errazu (29′), J. Aramendi (45′), M. Muguruza (50′), J. Etxaniz (73′) y L. Juaristi Badiola (75′). Por Tedeón marcaron D. Sanchez (31′) y R. Davila (39′).

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