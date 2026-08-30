Resultados de la Serie A (Regular Season – Jornada 2)

Domingo, 30 de agosto de 2026: Como sorprendió al Napoli con un 2-1; Inter ganó 1-0 en Cagliari y Lazio venció 1-0 al Genoa.

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Marcadores de la jornada

Napoli 1 – 2 Como

Cagliari 0 – 1 Inter

Lazio 1 – 0 Genoa

Lo más destacado

La sorpresa principal llegó en Nápoles, donde Como se impuso como visitante en un partido que alteró las expectativas previas. Inter mantuvo el orden defensivo en Cagliari y resolvió el encuentro con una acción puntual. Lazio, por su parte, consiguió un triunfo ajustado ante el Genoa en un duelo con pocas ocasiones claras. En conjunto, la jornada quedó marcada por resultados cerrados y márgenes mínimos.

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