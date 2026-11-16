El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, celebra este hito que permitirá a la localidad autónoma defender de forma directa sus prioridades —como la gestión de la frontera exterior— y agradece expresamente el respaldo institucional recibido para alcanzarlo.

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Ceuta da un paso sin precedentes en su peso político internacional. Tras la aprobación definitiva por parte de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea —a propuesta de España—, la ciudad autónoma contará por fin con representación propia y permanente en el Comité Europeo de las Regiones.

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Esta decisión histórica se traducirá en que el presidente del Gobierno ceutí, Juan Vivas, participe ya como miembro de pleno derecho en el próximo pleno del organismo comunitario, que se celebrará en Bruselas los próximos días 2 y 3 de diciembre.

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Una reivindicación histórica para la ciudad

Para el presidente Vivas, este avance constituye un hito de especial relevancia que da respuesta a una aspiración largamente demandada por los ceutíes: disponer de una voz directa en el corazón de las instituciones europeas para trasladar sin intermediarios las particularidades, necesidades y retos a los que se enfrenta la autonomía.

Entre las cuestiones prioritarias que el Ejecutivo local pretende situar en la agenda europea destacan el refuerzo de la protección de las fronteras exteriores, la presencia permanente de Frontex y la exigencia de respuestas específicas por parte de la Unión Europea frente a la presión migratoria.

Agradecimientos a los apoyos clave

Tras conocerse la oficialidad del acuerdo, Juan Vivas ha querido expresar públicamente su satisfacción y ha manifestado su agradecimiento a las figuras e instituciones que han facilitado y respaldado este logro.

En su reconocimiento, el presidente ha destacado de manera especial la labor y el compromiso del líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, así como la predisposición de la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo —quien cedió su puesto para hacer efectiva la incorporación—, y el respaldo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para potenciar la visibilidad de las ciudades autónomas en los foros de decisión europeos.