El portavoz de Vox en la Asamblea de Ceuta y número 3 de la candidatura nacional para las próximas elecciones generales, Juan Sergio Redondo, ha advertido desde San Pedro del Pinatar (Murcia) sobre la necesidad de frenar las políticas migratorias actuales. Durante su intervención, ha señalado que la cita con las urnas del próximo 29 de noviembre representa una oportunidad clave para poner fin al «efecto llamada».

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Advertencia sobre la presión migratoria y la «suplantación demográfica»

Acompañado por los candidatos de Vox al Congreso por la región murciana —Joaquín Robles, Ascensión Gómez y Gestoso—, Redondo ha denunciado que territorios como Murcia sufren ya parte de una presión migratoria e «invasión instigada por Marruecos» similar a la que, según ha afirmado, padecen desde hace años ciudades autónomas como Ceuta y Melilla.

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El dirigente de Vox ha alertado de que es vital revertir esta situación para evitar que el escenario ceutí se replique en otras regiones del país. Para lograrlo, ha exigido un cambio radical en las políticas estatales que, a su juicio, propician «regularizaciones masivas» y evidencian una postura de debilidad frente al reino alauí.

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Críticas al Ejecutivo central y llamamiento a la movilización

Redondo ha arremetido duramente contra el presidente del Gobierno, afirmando que la actitud de Marruecos responde directamente a la «debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez». Por este motivo, ha calificado el proceso electoral como un hito «existencial» para el futuro de España.

«Tenemos que salir a votar, a votar en conciencia y con contundencia para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa, porque España se juega su propia existencia», ha proclamado el portavoz.

Asimismo, ha abogado por sustituir el actual modelo por un ejecutivo fuerte liderado por Santiago Abascal, con el propósito de recuperar la normalidad institucional en Ceuta, blindar las fronteras nacionales y devolver la seguridad a los ciudadanos. Por último, ha agradecido el respaldo brindado por la sociedad murciana y del conjunto de España a los ceutíes durante los complicados meses de tensiones fronterizas.