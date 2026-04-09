La presidenta madrileña cifra en 671.500 millones el «sablazo» de Sánchez al finalizar la legislatura y defiende la sanidad frente a las críticas de Vox: «No dejaremos morir a nadie en la puerta de un hospital».

MADRID – Jornada de alto voltaje en la Asamblea de Madrid. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha protagonizado este jueves 9 de abril una de sus sesiones de control más duras, centrando sus ataques en la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez y la ideología de Más Madrid, a quienes ha acusado de buscar un modelo de «pobreza, hambruna y apagones cubanos».

La batalla de las cifras: 140 subidas de impuestos

Ayuso ha centrado gran parte de su intervención en el Ministerio de Hacienda, denunciando lo que considera una persecución sistemática al ahorro de los españoles. Según la líder regional, desde que Sánchez llegó a la Moncloa en 2018, se han ejecutado 140 subidas fiscales.

El «sablazo» final: La presidenta ha proyectado que Sánchez cerrará la legislatura habiendo recaudado 671.500 millones de euros entre impuestos y cotizaciones.

La presidenta ha proyectado que Sánchez cerrará la legislatura habiendo recaudado entre impuestos y cotizaciones. Impacto en las familias: Ayuso ha asegurado que cada español paga una media de 21.000 euros anuales a Hacienda y que la negativa del Gobierno central a deflactar el IRPF le costará 12.000 millones de euros adicionales a los contribuyentes solo este año.

Ayuso ha asegurado que cada español paga una media de a Hacienda y que la negativa del Gobierno central a deflactar el IRPF le costará 12.000 millones de euros adicionales a los contribuyentes solo este año. Crítica al gasto público: «Ese dinero va a sus ministerios, a sus coches oficiales y a estos señores comunistas que quieren que lo suyo sea suyo y lo de todos, también suyo», espetó ante la bancada de la izquierda.

Choque con Más Madrid por la vivienda

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha cuestionado a la presidenta sobre la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades de acceso a la vivienda en la región. Ayuso ha replicado acusando al Ejecutivo central de «meter las manos en los alquileres» para hundir la oferta y ha vinculado las políticas de la formación regionalista con la miseria: «Su modelo es Cuba: apagones y pobreza».

Sanidad y migración: Ayuso frente a Vox y el PSOE

La sesión también ha dejado momentos de tensión con el resto de la oposición:

Freno a Vox: En respuesta a Isabel Pérez Moñino (Vox), quien criticó la atención sanitaria a inmigrantes, Ayuso se mostró tajante: «No vamos a dejar morir a ningún ser humano en la puerta de un hospital. Eso es inhumano». No obstante, pidió a Vox unidad para «frenar el disparate» de la regularización masiva de inmigrantes que promueve el Gobierno central. Ataque del PSOE: La portavoz socialista, Mar Espinar, acusó a la presidenta de «perder la vergüenza» y de desmantelar los servicios públicos, recriminándole sus alianzas internacionales con figuras como Donald Trump o Benjamín Netanyahu.

Ayuso concluyó su intervención vaticinando que el descontento social por la presión fiscal acabará por «destronar» a la coalición de Gobierno en las próximas citas electorales.