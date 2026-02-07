La Loteria Nacional, gestionada por Loterías y Apuestas del Estado, celebró este sábado su sorteo ordinario semanal, repartiendo importantes premios entre los jugadores de todo el país. Como es habitual, el sorteo dejó dos grandes números premiados y múltiples premios secundarios por terminaciones y reintegros.



Premios principales

Primer premio: 97 617 — dotado con 60 000 € por décimo (600 000 € por serie).

Segundo premio: 03 365 — dotado con 12 000 € por décimo (120 000 € por serie).

Ambos premios concentran la mayor parte del importe repartido en este sorteo, aunque miles de décimos más resultaron agraciados gracias a las categorías inferiores.

Premios por terminaciones

Además de los premios principales, la Lotería Nacional repartió premios por coincidencias parciales:

Terminaciones de 4 cifras (150 € por décimo):

7886, 3351, 2366 y 7559.

Terminaciones de 3 cifras (30 € por décimo):

046, 060, 151, 174, 276, 311, 328, 459, 613 y 854.

Terminaciones de 2 cifras (12 € por décimo):

03, 05, 11, 21, 53, 55, 58, 61 y 71.

Reintegros

Reintegros: 1, 7 y 9, que permiten recuperar el importe del décimo a los números terminados en esas cifras.

Un sorteo con gran seguimiento

La Lotería Nacional celebra sorteos ordinarios los jueves y sábados, con décimos al precio de 6 euros. Los premios inferiores a 2.000 euros pueden cobrarse directamente en administraciones de lotería, mientras que los importes superiores deben gestionarse a través de entidades bancarias autorizadas.