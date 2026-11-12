Los arrestados abordaron a la víctima de madrugada en la zona de Punta Navaja, intimidándole y agrediéndole con una navaja para robarle sus pertenencias antes de huir del lugar.

La barriada de Loma Colmenar ha sido escenario de un nuevo episodio de inseguridad ciudadana que se ha saldado con la detención de dos hombres de nacionalidad marroquí. Los hechos ocurrieron de madrugada en las inmediaciones de Punta Navaja, donde los asaltantes abordaron de forma sorpresiva a un transeúnte con el objetivo de robarle por la fuerza.

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Según los datos recabados por las fuerzas de seguridad, los agresores utilizaron un arma blanca —una navaja— para intimidar a la víctima, a quien amenazaron y agredieron físicamente ante la resistencia a entregar sus efectos personales, logrando sustraerle varios objetos de valor y dinero en efectivo.

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Rápida actuación policial y arresto

Tras el aviso de la víctima, las patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local desplegadas por la zona articularon un dispositivo de búsqueda urgente basado en las descripciones aportadas sobre los autores.

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Localización de los sospechosos: Los agentes lograron ubicar a los presuntos agresores en las calles adyacentes de la misma barriada poco después del suceso, todavía en posesión de parte de los efectos sustraídos y del arma blanca empleada en el atraco.

Los agentes lograron ubicar a los presuntos agresores en las calles adyacentes de la misma barriada poco después del suceso, todavía en posesión de parte de los efectos sustraídos y del arma blanca empleada en el atraco. Puesta a disposición judicial: Tras su detención, ambos varones fueron trasladados a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias oportunas antes de ser puestos a disposición del Juzgado de Guardia como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación.

El suceso vuelve a poner de relieve la preocupación vecinal por los episodios de delincuencia nocturna y el uso de armas blancas en determinados puntos periféricos de la ciudad autónoma.