El expresidente de Ciudadanos descarta que se trate de una crisis migratoria convencional y advierte de que la soberanía de las ciudades autónomas está «en jaque», señalando al país vecino como «adversario» en este ámbito.

MADRID / CEUTA

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El expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reaparecido en la escena pública con un discurso frontal y de gran dureza sobre la situación geopolítica y de seguridad en las fronteras españolas. Durante su intervención, Rivera ha querido desvincular por completo los episodios de entradas masivas registrados en las ciudades autónomas de un fenómeno migratorio humanitario o tradicional, calificándolos de manera abierta como una «acción híbrida del Estado marroquí».

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Para el exdirigente político, los acontecimientos vividos responden a una estrategia de presión geopolítica destinada a poner a prueba la capacidad de reacción de España y la integridad territorial del país.

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«No es un tema migratorio, es un ataque a la integridad territorial»

Durante sus valoraciones, Rivera ha rechazado los argumentos que reducen los hechos a una búsqueda masiva de empleo u oportunidades, cuestionando la magnitud de las entradas registradas.

Estrategia de Estado: Según sus palabras, los sucesos evidencian un movimiento planificado para tantear las costuras de la defensa española. «Eso es una acción híbrida, probablemente del Estado marroquí, que se está investigando en la Audiencia Nacional, para tantear si pueden o no invadir finalmente Ceuta y Melilla, que es su objetivo», aseveró de forma contundente.

Según sus palabras, los sucesos evidencian un movimiento planificado para tantear las costuras de la defensa española. «Eso es una acción híbrida, probablemente del Estado marroquí, que se está investigando en la Audiencia Nacional, para tantear si pueden o no invadir finalmente Ceuta y Melilla, que es su objetivo», aseveró de forma contundente. El rol de Marruecos: Aunque matizó que el país vecino mantiene lazos de cooperación con España en otras materias, delimitó claramente la postura en el flanco sur: «Marruecos es el país vecino, también es un aliado para otras cosas, pero desde luego en Ceuta y Melilla no es nuestro aliado. En Ceuta y Melilla es nuestro adversario».

Defensa sin complejos y respaldo institucional

Ante esta tesitura, el exlíder político ha reclamado una respuesta firme por parte del Estado español y ha criticado lo que percibe como complejos políticos a la hora de proteger la soberanía nacional en el norte de África.

Rivera defendió que España debe reforzar el perímetro fronterizo y la presencia militar sin tener que dar explicaciones ni «pedir perdón». Asimismo, subrayó la importancia de la alta representación institucional en el territorio: «Si tiene que ir el Rey, tiene que ir el Rey», defendiendo que las ciudades autónomas se encuentran en una situación de vulnerabilidad estratégica que requiere de una defensa sin fisuras frente a cualquier amenaza exterior.