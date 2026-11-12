La gestora socialista desautoriza públicamente a los dos diputados en la Asamblea por romper la disciplina de partido y apoyar las cuentas del Ejecutivo de Juan Vivas para 2027.

La crisis interna en el seno del PSOE de Ceuta ha escalado un nuevo peldaño tras la decisión adoptada por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Guerrero, y el diputado y vicepresidente primero de la Mesa de la Asamblea, Melchor León. Ambos dirigentes optaron por votar a favor de la aprobación inicial de los Presupuestos de la Ciudad para 2027 presentados por el Gobierno del Partido Popular, desmarcándose de forma abierta de las directrices oficiales de su propia formación.

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La respuesta de la dirección provisional del partido no se hizo esperar. A través de un comunicado oficial emitido más de 24 horas después de la votación, la gestora socialista expresó su rechazo frontal a la decisión, subrayando que esta postura «no comparte ni respalda» el sentido del voto de los diputados y que, por tanto, «no representa a los socialistas ceutíes».

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Un apoyo calificado de «incoherente» por la dirección

Desde la dirección del partido se censuró con dureza el posicionamiento de Guerrero y León, al considerar que avalar las cuentas del Ejecutivo local contradice frontalmente el papel de oposición fiscalizadora que debe mantener el grupo político.

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Críticas a las cuentas del PP: El aparato socialista había calificado previamente los presupuestos presentados por Juan Vivas como unas cuentas «de guerra» y «clientelares», argumentando que tras años de gestión continuista no se da respuesta real a los problemas estructurales de la ciudad.

El aparato socialista había calificado previamente los presupuestos presentados por Juan Vivas como unas cuentas «de guerra» y «clientelares», argumentando que tras años de gestión continuista no se da respuesta real a los problemas estructurales de la ciudad. Ruptura de la disciplina: Para la gestora, dar luz verde a estos presupuestos supone un aval político intolerable al Gobierno del PP, distanciándose del compromiso adquirido con los votantes de fiscalizar y exigir rendición de cuentas al Ejecutivo autonómico.

Un nuevo episodio de distanciamiento interno

Este nuevo encontronazo profundiza la brecha abierta en el socialismo ceutí, evidenciando las tensiones acumuladas entre la representación institucional en la Asamblea y los órganos de dirección del partido. Mientras los diputados defienden sus decisiones bajo criterios de «responsabilidad» con la gobernabilidad y las necesidades de Ceuta, la cúpula socialista endurece el tono ante lo que considera una quiebra inadmisible de la unidad de acción política en un momento clave para la estrategia de la oposición en la ciudad.