Una de las empresas encargadas de gestionar el servicio de transporte aéreo médico en la ciudad autónoma se encuentra al borde de la quiebra, sembrando la incertidumbre sobre la continuidad de las evacuaciones urgentes. El Pueblo de Ceuta

La prestación del servicio de transporte aéreo sanitario en Ceuta afronta un momento de máxima vulnerabilidad. El sector sanitario de la ciudad autónoma ha expresado su profunda preocupación ante la situación financiera que atraviesa una de las firmas encargadas de su gestión, Eliance Helicopter Global Service, la cual se encuentra al borde de la quiebra tras haber entrado en concurso de acreedores.

Lee tambien: Licitación de 446.180,31 € para mantenimiento sanitario en Ceuta

Esta compañía forma parte de la unión temporal o esquema operativo que presta cobertura a los traslados urgentes de pacientes hacia centros hospitalarios de la península, un recurso vital para la sanidad ceutí debido insularidad y a la complejidad asistencial en determinadas patologías graves.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Concurso de acreedores e incertidumbre en las prestaciones

La entrada en concurso de acreedores de la mercantil abre un escenario de gran incertidumbre sobre la estabilidad y garantía del servicio.

Lee tambien: Los médicos andaluces se desplazan a Ceuta para exigir una migración «ordenada» ante el colapso del sistema sanitario

Riesgo operativo: Aunque los procesos concursales contemplan medidas como la liquidación o venta de activos para hacer frente a los compromisos pendientes, la continuidad real de las prestaciones aéreas queda sujeta a la capacidad de la empresa para sostener la operativa diaria sin mermas.

Aunque los procesos concursales contemplan medidas como la liquidación o venta de activos para hacer frente a los compromisos pendientes, la continuidad real de las prestaciones aéreas queda sujeta a la capacidad de la empresa para sostener la operativa diaria sin mermas. Un servicio crítico para Ceuta: Al tratarse de una vía de evacuación indispensable para pacientes críticos que no pueden ser tratados en el Hospital Universitario de Ceuta (HUCE), cualquier alteración o demora en la disponibilidad de la aeronave pone directamente en riesgo la atención urgente especializada.

Repercusiones más allá de las fronteras ceutíes

La delicada situación de la compañía no es un hecho aislado de la ciudad autónoma. Problemas estructurales y financieros similares en la misma adjudicataria han afectado ya a servicios de emergencia y flotas aéreas sanitarias o de tráfico en otras regiones del territorio nacional, encendiendo las alarmas entre los profesionales del sector.

Ante este panorama, la comunidad sanitaria local y los colectivos de usuarios reclaman a las instituciones y al INGESA la máxima vigilancia y planes de contingencia eficaces que garanticen, bajo ningún concepto, la interrupción de un enlace aéreo que resulta indispensable para la seguridad de los ciudadanos de Ceuta.