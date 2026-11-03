El próximo 10 de noviembre, a las seis de la tarde, Santiago Alba Rico presentará su libro «Gaza y el destino del mundo» en la Federación de Fútbol de Ceuta.

La actividad es organizada por Ceuta Ya y forma parte de la conversación continua sobre Palestina. La comunidad está invitada a asistir al evento.

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