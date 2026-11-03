Según VOX Ceuta, el único camino para reemplazar al actual Presidente del Gobierno, Sánchez, es potenciar el crecimiento de su partido y su líder, Santiago Abascal.

El mensaje destaca que un aumento en el apoyo a VOX y Abascal es crucial para reducir el poder del PSOE en el Gobierno.

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