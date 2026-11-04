Vox Ceuta critica al presidente de la ciudad, Juan Vivas, por intentar eludir sus responsabilidades políticas atribuibles a la crisis en Ceuta, culpando en su totalidad a Pedro Sánchez. Según la formación, Vivas había agradecido a Sánchez en marzo de 2022 por garantizar estabilidad y seguridad en Ceuta.

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Vox resalta la «ceremonia de la confusión» que Vivas estaría construyendo para desviar la atención de su gestión deficiente. Aunque no niegan la responsabilidad de Sánchez, insisten en la responsabilidad de Vivas, enfatizando que las maniobras políticas no excusan su falta de medidas preventivas.

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