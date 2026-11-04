Vox Ceuta ha compartido en su cuenta oficial un mensaje de Santi Abascal en el que critica duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Abascal acusa a Sánchez de ser el «cerebro de la organización criminal que nos gobierna».

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En su mensaje, Abascal menciona a varias figuras políticas, señalando a Sánchez por esconderse detrás de ellas. Además, asegura que solo una respuesta «masiva de los españoles en las urnas» podría llevar al presidente al banquillo de los acusados y recuperar lo que describe como la «dignidad nacional».

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Publicación original de @Santi_ABASCAL: ver en redes sociales.

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