El presidente de Vox Ceuta y número 3 de la candidatura nacional, Redondo Pacheco, ha manifestado en una entrevista la necesidad de instalar un muro físico en la frontera.

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Redondo Pacheco sostiene que esta medida evitaría situaciones como las ocurridas en el pasado. Sus declaraciones surgen en el contexto de su candidatura para el próximo 29 de noviembre.

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