La Fábrica de Armas de la Vega en Oviedo albergará del 6 al 8 de noviembre la fase final de la Liga Española de Debate Universitario (LEDU), donde se reunirán 16 equipos finalistas.

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‹ › Foto 1 de 2 La Liga Española de Debate Universitario se celebra en Oviedo

La competición, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo y de la candidatura Oviedo 2031 a Capital Europea de la Cultura, abordará cómo resolver los conflictos democráticos y desafiará a los participantes a argumentar desde posiciones contrarias a sus propias convicciones.

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La inauguración de la fase final se llevará a cabo el viernes 6 de noviembre a las 10:00 horas, y se contará con un jurado presidido por Albert Rivera en la gran final programada para el domingo 8, donde se evaluará la calidad de la argumentación de los participantes.

Los participantes competirán por un total de más de 35.000 euros en premios y becas, con el campeón recibiendo 6.000 euros y un trofeo.

Cerca de 200 personas se prevé que asistan al evento, que se inscribe en un completo curso de formación y competición para estudiantes universitarios.