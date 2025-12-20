El santoral católico en España conmemora hoy, sábado 20 de diciembre, la festividad de Santo Domingo de Silos, abad, una de las figuras más insignes de la historia eclesiástica española y pilar fundamental del monacato medieval en la península ibérica. Su legado no solo pervive en la fe, sino también en el extraordinario conjunto artístico y espiritual del monasterio que lleva su nombre en la provincia de Burgos.

Santo Domingo de Silos, abad

Domingo nació en Cañas, La Rioja, hacia el año 1000. De origen humilde, trabajó como pastor antes de seguir su vocación religiosa, que lo llevó a ingresar en el monasterio de San Millán de la Cogolla, donde llegó a ser prior.

• Historia y Destierro: Su firmeza en la defensa de los derechos del monasterio frente a las pretensiones del rey García Sánchez III de Navarra le valió el destierro. Cruzó la frontera hacia Castilla, donde fue acogido por el rey Fernando I el Magno. El monarca le confió la restauración del antiguo monasterio de San Sebastián de Silos, que en aquel entonces se encontraba en un estado de profunda decadencia y abandono.

• La Obra de Silos: Bajo su mandato como abad, el monasterio experimentó un renacimiento espectacular. Domingo no solo reconstruyó los edificios y organizó la vida monástica bajo la Regla de San Benito, sino que también impulsó un centro de cultura y arte que dio como fruto el claustro románico, considerado una de las obras maestras de la escultura europea.

• Protector de Cautivos: Durante la Reconquista, Santo Domingo de Silos destacó por su inmensa caridad, dedicando grandes esfuerzos y recursos a la redención de cristianos cautivos en tierras musulmanas. Esta labor le valió una gran veneración popular, y se le representa habitualmente con cadenas, símbolo de los cautivos que ayudó a liberar.

• Muerte y Canonización: Falleció el 20 de diciembre de 1073. Su fama de santidad y los milagros atribuidos a su intercesión llevaron a su canonización apenas tres años después de su muerte, en 1076. Es invocado tradicionalmente por las mujeres embarazadas para solicitar un buen parto, una tradición ligada al báculo del santo que se conserva en el monasterio.

Otros santos que se celebran el 20 de diciembre

Además de la solemne conmemoración de Santo Domingo de Silos, en esta jornada la Iglesia recuerda a otros santos y mártires que dieron testimonio de su fe en diversas épocas y lugares:

• San Filogonio de Antioquía, obispo: Fue un abogado que, tras quedar viudo, fue elegido obispo de Antioquía en el siglo IV. San Juan Crisóstomo elogió su valentía al defender la fe durante las persecuciones de Maximino y Licinio.

• San Amón y compañeros mártires: Un grupo de soldados romanos (Amón, Zenón, Ptolomeo, Ingenes y Teófilo) que en Alejandría, durante el siglo III, animaron a un cristiano que flaqueaba en su juicio. Al declararse ellos mismos cristianos, fueron ejecutados, ofreciendo un testimonio de fortaleza.

• San Ceferino, papa: Decimoquinto papa de la Iglesia, que gobernó a principios del siglo III en una época de intensas disputas teológicas y persecuciones bajo el imperio de Septimio Severo.

• San Eugenio, sacerdote y mártir: Sacerdote que sufrió el martirio en el norte de África por su fidelidad a la doctrina católica frente a las presiones del arrianismo.

• San Julio, mártir: Martirizado en Tracia por negarse a renunciar a sus creencias cristianas.

Beatos

• Beato Pío Heredia y compañeros mártires: Monjes de la orden cisterciense martirizados en España durante la persecución religiosa del siglo XX.