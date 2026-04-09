El ministro de Presidencia y Justicia urge a los socios a abandonar los «maximalismos» para desbloquear la seguridad ciudadana y apuesta por una protección frente a los deepfakes y la desinformación.

MADRID – El Gobierno ha marcado sus líneas maestras para el actual periodo de sesiones. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha confirmado este miércoles que las prioridades absolutas del Ejecutivo en el Congreso serán la aprobación de la nueva Ley de Protección al Honor, la Intimidad y la Propia Imagen y, especialmente, la definitiva reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ‘Ley Mordaza’.

Tras años de parálisis y desencuentros, el Ejecutivo busca aprovechar la ventana de oportunidad política para sacar adelante dos normas que considera fundamentales para la «regeneración democrática» y la adaptación del Derecho al siglo XXI.

El fin de la «eterna» reforma de la Ley Mordaza

Bolaños ha hecho un llamamiento directo a los socios de investidura (ERC, EH Bildu y Sumar) para rebajar las exigencias y alcanzar un punto de equilibrio. El ministro ha reconocido la existencia de una «batalla sorda» de máximos que ha cronificado el bloqueo de la norma durante casi una década.

Los puntos de fricción siguen siendo los mismos que hicieron descarrilar la reforma en la pasada legislatura:

La prohibición del uso de pelotas de goma por parte de las fuerzas de seguridad.

por parte de las fuerzas de seguridad. Las devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla.

en las fronteras de Ceuta y Melilla. Las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia.

«Es el momento de la responsabilidad», apuntan fuentes de Justicia, sugiriendo que el Gobierno está dispuesto a un esfuerzo final en este periodo de sesiones para que la ley deje de ser una promesa incumplida.

Protección contra la IA y los ‘deepfakes’

En paralelo, la nueva Ley Orgánica de Protección al Honor surge como la respuesta del Estado a los desafíos de la era digital. La norma, que sustituirá a la ley vigente desde 1982, pone el foco en el uso malintencionado de las nuevas tecnologías.

Veto a los ‘deepfakes’: La ley considerará ilegítimo el uso de la voz o la imagen de una persona generadas por Inteligencia Artificial con fines comerciales o publicitarios sin un consentimiento explícito.

La ley considerará ilegítimo el uso de la voz o la imagen de una persona generadas por con fines comerciales o publicitarios sin un consentimiento explícito. Derecho a la rectificación: Se refuerzan los mecanismos para que ciudadanos e instituciones puedan defenderse de falsedades e inexactitudes difundidas no solo por medios tradicionales, sino también por influencers y plataformas digitales.

Se refuerzan los mecanismos para que ciudadanos e instituciones puedan defenderse de falsedades e inexactitudes difundidas no solo por medios tradicionales, sino también por influencers y plataformas digitales. Protección post-fallecimiento: Se amplían los supuestos para que familiares o parejas de hecho puedan proteger la memoria y la imagen de personas fallecidas frente a usos comerciales no autorizados.

Un Congreso bajo presión

Con este anuncio, Bolaños intenta recuperar la iniciativa política en una semana marcada mediáticamente por el juicio al ‘caso Ábalos’. El Gobierno confía en que el avance de estas reformas sociales y democráticas sirva para reenfocar la atención en la agenda legislativa y demostrar la estabilidad de la coalición.

Sin embargo, el éxito de estos planes dependerá de la capacidad de negociación en una cámara donde cada voto cuenta y donde las fuerzas a la izquierda del PSOE ya han advertido que no aceptarán una reforma «descafeinada» de la Ley Mordaza.