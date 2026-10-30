El Shakhtar Donetsk – Sporting CP se juega el martes 3 de noviembre a las 18:45 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en Movistar Liga de Campeones 2.

Partido: Shakhtar Donetsk – Sporting CP

Shakhtar Donetsk – Sporting CP Competición: Champions League, jornada 4

Champions League, jornada 4 Fecha: martes 3 de noviembre

martes 3 de noviembre Hora: 18:45 (hora peninsular)

18:45 (hora peninsular) Canal de TV: Movistar Liga de Campeones 2

Movistar Liga de Campeones 2 Estadio: Stamford Bridge (London)

El Shakhtar Donetsk se enfrenta al Sporting CP en la jornada 4 de la Champions League en el estadio Stamford Bridge de Londres. El equipo ucraniano ocupa la 17ª posición con 4 puntos tras 3 partidos, habiendo anotado 4 goles y recibido 3. En sus últimos 3 encuentros, el Shakhtar ha registrado 1 victoria, 1 empate y 1 derrota. Por su parte, el Sporting CP se sitúa en la 12ª posición con 6 puntos en 3 partidos, con un balance de 7 goles a favor y 4 en contra. En sus últimos 3 partidos, el Sporting ha logrado 2 victorias y 1 derrota.

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Así llegan los equipos

Shakhtar Donetsk: 17º con 4 puntos en 3 partidos (4 goles a favor y 3 en contra); en sus últimos 3 partidos: 1 victoria, 1 empate y 1 derrota (resultados: D-V-E)

Sporting CP: 12º con 6 puntos en 3 partidos (7 goles a favor y 4 en contra); en sus últimos 3 partidos: 2 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: D-V-V)

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