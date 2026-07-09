Jueves, 9 de julio. En este día se encadenan historias que van desde conflictos en la frontera norte de África hasta decisiones que reordenaron imperios y países. Algunas efemérides, además, conectan directamente con el mundo hispano: la guerra de Melilla nace de un ataque contra trabajadores del ferrocarril, y la jornada argentina coincide con su Independencia, un marco que vuelve a aparecer en 2014 y 2024.

1909: empieza la guerra de Melilla tras el ataque a obreros españoles

En 1909, obreros españoles que trabajaban en la construcción de un ferrocarril cerca de Melilla fueron atacados por cabilas de la zona. Aquel episodio marcó el arranque de la guerra de Melilla, un conflicto que se extendería y tendría gran repercusión política y social.

El mismo periodo estuvo atravesado por decisiones del gobierno español. En concreto, la orden de movilizar a los reservistas —dada por el ejecutivo de Maura— fue muy mal acogida por las clases populares. Con el paso de los días, esos desajustes y tensiones contribuirían a desencadenar otros acontecimientos de mayor alcance, como la Semana Trágica. En la memoria colectiva, este 9 de julio queda como una fecha bisagra: cuando el trabajo y la expansión de infraestructuras chocaron con una violencia que escaló rápidamente.

1859: España reconoce la independencia de Argentina

Otro 9 de julio fundamental es el de 1859, cuando España reconoce la independencia de Argentina. Es una efeméride que recuerda cómo, tras décadas de tensiones en torno al proceso de independencia sudamericano, se fueron abriendo pasos hacia relaciones diplomáticas formales.

La consolidación de nuevos Estados no fue un acto inmediato: fue un proceso largo, influido por equilibrios internacionales, cambios internos y negociaciones. Que España diera ese paso en 1859 ayuda a entender el giro hacia una normalización que, con el tiempo, permitiría mayor intercambio político y económico entre ambas orillas del Atlántico.

1900: la reina Victoria impulsa el Commonwealth de Australia

En Reino Unido, 1900 trae una decisión de alto impacto institucional. Ese día, la reina Victoria autorizó la creación del Commonwealth de Australia, unificando colonias que hasta entonces estaban separadas bajo un gobierno federal.

La medida se enmarca en una tendencia más amplia de la época: reorganizar territorios y administrar sus vínculos con la metrópoli en estructuras nuevas. El Commonwealth australiano, desde su origen, fue una pieza clave para ordenar la gobernanza de un país en formación, con identidad propia y competencias progresivamente más definidas.

1932: comienza la Revolución Constitucionalista en São Paulo (Brasil)

En Brasil, 1932 señala el inicio de la Revolución Constitucionalista en el estado de São Paulo. La revuelta, según el relato histórico de la jornada, estuvo apoyada por Mato Grosso y se alzó contra la dictadura de Getúlio Vargas.

Este hecho ayuda a comprender cómo, en distintos puntos de América Latina, la disputa por el marco político y las reglas de juego del Estado se expresó mediante levantamientos armados. El 9 de julio, por tanto, no solo cuenta una historia local: forma parte de la gran corriente del siglo XX en la región, marcada por conflictos entre proyectos de poder y demandas de orden constitucional.

1981: Argentina, la Multipartidaria y el regreso a la normalización

Un hito político aparece en 1981. En Argentina, la Junta Militar liberó a la expresidenta María Estela Martínez de Perón, quien se refugió en España. En el mismo contexto, un grupo de dirigentes de partidos políticos formó la Multipartidaria, una alianza que buscaba reclamar la normalización institucional y la convocatoria a elecciones nacionales.

Este día, visto desde la perspectiva institucional, se entiende como un movimiento hacia la apertura. La liberación de una figura tan determinante para la vida política argentina y la articulación de fuerzas partidarias reflejan que, incluso en escenarios de control militar, la presión social y política fue abriendo grietas hacia procesos electorales.

2024 y 2014: Independencia de Argentina y ecos de la historia reciente

El Día de la Independencia de Argentina se asocia en los registros de este 9 de julio con acontecimientos contemporáneos. En 2024, el presidente Javier Milei, junto a 18 gobernadores provinciales y figuras políticas nacionales, firmó el llamado “Pacto de Mayo”. La propuesta, impulsada desde el gobierno oficialista, buscaba la reconstrucción de las bases del país y hacer frente a la crisis económica y social que, según el propio marco del pacto, afectaba desde hacía décadas.

Y en 2014, también en una fecha marcada por la Independencia argentina, se vivió un momento deportivo destacado: en el Arena Corinthians de Brasil, se jugó la segunda semifinal del Mundial 2014. Argentina ganó a Países Bajos (Holanda) por 4-2 en penales tras empatar en el tiempo reglamentario y logró volver a una final de Copa del Mundo después de 24 años.

Cierre

Así, el 9 de julio va hilando temas distintos pero conectados por el sentido de época: cuando España ordena la movilización y se enciende el conflicto en el entorno de Melilla; cuando se reconocen independencias; cuando los imperios reconfiguran instituciones como el Commonwealth; y cuando, en América, las sociedades reclaman constituciones, elecciones o nuevos pactos. Un mismo día, muchas fronteras: geográficas, políticas y simbólicas.