La lotería europea por excelencia ha celebrado su primer sorteo del año en martes, coincidiendo con la festividad de Reyes en España. Millones de jugadores de los nueve países participantes (Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza) han estado pendientes del bombo de París, con la esperanza de comenzar el 2026 con un premio millonario.

Resultado de Euromillones (Martes 6 de enero de 2026)

Tras la extracción de las bolas en la capital francesa, la combinación de la fortuna ha quedado configurada de la siguiente manera:

• Números: 05, 14, 17, 18 y 31

• Estrellas: 10 y 12

El Millón en España

Como es habitual en cada sorteo de los martes y viernes, los boletos validados en España participan automáticamente en el juego de El Millón. Este sorteo adicional garantiza que un jugador en territorio español gane un millón de euros, independientemente de si ha acertado la combinación principal europea.

Funcionamiento del Bote

El reglamento de Euromillones establece que el 50% de la recaudación se destina a premios. En caso de que no existan acertantes de primera categoría (5 números + 2 estrellas), el importe se acumula para el próximo sorteo del viernes. Cabe recordar que el límite del bote aumenta progresivamente cada vez que se alcanza su tope máximo, incrementándose en 5 millones de euros tras cada ciclo completado.

Este contenido tiene carácter estrictamente informativo. Los resultados han sido extraídos de los datos provisionales del sorteo. No nos hacemos responsables de posibles errores tipográficos u omisiones. La única lista oficial y vinculante es la que publica la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se recomienda encarecidamente cotejar el boleto en un punto de venta oficial.

