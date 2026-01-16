La ONCE ha celebrado una nueva edición de su sorteo diario Mi Día, un juego donde los participantes eligen fechas significativas para probar su suerte. En la noche de este viernes 16 de enero de 2026, la fortuna ha viajado casi un siglo atrás para premiar una fecha histórica.

Combinación Ganadora de hoy

Los datos oficiales del sorteo realizado a las 21:15 horas son:

• Fecha premiada: 29 de diciembre de 1927

• Número de la suerte: 05

Categorías de premios según tus aciertos

El sistema de premios de Mi Día permite ganar desde el importe de la apuesta hasta el bote acumulado. Así se reparten los premios hoy:

• Primera categoría: Coincidencia exacta de día, mes y año. Es el premio mayor del sorteo.

• Segunda categoría: Coincidencia de día y año.

• Tercera categoría: Coincidencia de mes y año.

• Cuarta categoría: Coincidencia de día y mes.

• Quinta categoría: Coincidencia únicamente con el año (Premio fijo de 5 euros).

• Sexta categoría: Coincidencia solo con el día (Premio fijo de 2 euros).

• Séptima categoría: Coincidencia solo con el mes (Reintegro de 1 euro).

• Octava categoría: Coincidencia con el número de la suerte (05) sin haber ganado en las categorías anteriores (Reintegro de 1 euro).

Cómo funciona Mi Día de la ONCE

Este sorteo ofrece una mecánica única en la que los jugadores seleccionan una fecha entre más de 36.500 opciones posibles, cubriendo un rango de 100 años. Con una apuesta de solo 1 euro, los participantes optan a premios que varían según la recaudación y el número de ganadores, convirtiendo fechas de nacimiento, aniversarios o hitos históricos en combinaciones ganadoras.

Nota: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial válida es la proporcionada por los canales de venta y la web oficial de la ONCE.